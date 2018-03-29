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Türkiye ekonomisi 2017'de %7,4 büyüdü

29.03.2018 10:16 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu, 2017'de milli gelir büyümesinin %7,4 olduğunu açıkladı. 2017'nin son çeyreğindeki büyüme hızı ise %7,3 olarak gerçekleşti.

Türkiye ekonomisi 2017'de %7,4 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017'de milli gelir büyümesinin %7,4 olduğunu açıkladı.

2017'nin son çeyreğindeki büyüme hızı ise %7,3 olarak gerçekleşti.

2017 yılında kişi başına düşen milli gelir ise GSYH cari fiyatlarla 10 bin 597 dolar olarak hesaplandı.

Ayrıntılar geliyor...

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