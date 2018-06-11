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Türkiye ekonomisi 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü

11.06.2018 10:02 | Son Güncelleme

Türkiye ekonomisi 2018'in ilk 3 aylık döneminde yüzde 7,4 büyüdü. Piyasa beklentisi büyümenin yüzde 7 olacağı yönündeydi. Ekonomi 2017'yi de yüzde 7,4 büyümeyle kapatmıştı.

Türkiye ekonomisi 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü

Türkiye ekonomisi 2018'in ilk 3 aylık döneminde yüzde 7,4 büyüdü. Piyasa beklentisi büyümenin yüzde 7 olacağı yönündeydi. Ekonomi 2017'yi de yüzde 7,4 büyümeyle kapatmıştı.

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