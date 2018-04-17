Türkiye: ‘Erdoğan ve Ruhani İşbirliğini Sürdürmede Kararlı’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Suriye konusunda telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı yetkililerine göre iki lider Suriye konusunda Ankara, Tahran ve Moskova’nın başlattığı işbirliğini sürdürme kararı aldılar.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre Erdoğan Türkiye’nin kimyasal silah kullanılmasına karşı tavrının açık olduğunu söyledi ve gerilimin tırmandırılmasına izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.
Ankara, Nisan ayının ilk günlerinde İran ve Rusya’yla birlikte Suriye zirvesine ev sahipliği yapmıştı. Üç ülke Suriye konusunda daha önce de Kasım’da Soçi’de biraraya gelmişti.
Suriye konusundaki üçüncü bir zirvenin Tahran’da yapılması planlanıyor, ancak tarih henüz belli değil.
Erdoğan, Esat yönetiminin kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle Cumartesi günü Amerika, Fransa ve İngiltere tarafından Suriye’ye düzenlenen hava saldırılarını memnuniyetle karşıladığını belirtmişti.
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