Türkiye Erken Seçimi Tartışıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim için bugün 26 Ağustos tarihini işaret ederken AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “konuyu yarın ittifak ortağıyla değerlendireceğini” açıkladı. MHP lideri Bahçeli, bugünkü grup konuşmasında, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” adı altında Başkanlık Sistemi’ne geçişi acil olarak gördüğünü belirterek, 26 Ağustos 2018 tarihini gündeme getirdi. Bahçeli’nin önerisine karşılık Erdoğan, grup toplantısı konuşmasında konuya hiç değinmedi gazeteciler sorduğunda ise “yarın konuyu Bahçeli ile değerlendireceğini” söylemekle yetindi. MHP, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için 26 Ağustos’u önerdi Devlet Bahçeli, grup konuşmasında önce sistem değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu savundu. Bahçeli, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” henüz tam devreye girmedi. Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar dayanması kolay değildir. 3 Kasım 2019'u beklemek mümkün değildir. 3 Kasım 2019'a kadar ulaşmak her dakika zorlaşmaktadır. Partimizin mahalli idareler seçimleri hariç, Cumhur İttifakı vardır. Türkiye'nin bekası açısından Cumhur İttifakı'nın korunması elzemdir. İttifakın başarıyla seçimlerden çıkması için toplumsal olayların iyi takip edilmesi, atılan adımların verilere göre atılması gerekmektedir. Ülkemizin Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçmesi acil bir hal almıştır. Ülkenin, sistem tartışmalarıyla boğulmak istendiği bugünkü şartlar altında 3 Kasım'a istikrar ve dengeyle ulaşması zorlaşmaktadır. Bu riski kaynağında kesmek başlıca amacımızdır. Önümüzde iki seçim vardır. Ya normal tarihi beklenecek. Ya da milli mecburiyetten dolayı seçimler erkene çekilecektir. Bilinmelidir ki, gerekli uyum yasalarının çıkarılmasının ardından MHP seçimlerin erkene alınmasından yana takdirini kullanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, sonrasında, “Siyasi muhataplarımıza ve aziz milletimize teklifimiz” diyerek erken seçim için önerdiği tarihi de açıkladı. Bahçeli, “26 Ağustos 2018 günü Türk milleti yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili genel seçimiyle Türkiye düşmanlarına gereken dersi vermesi en makul yoldur. Seçimse isteğiniz hodri meydan. Sandık er meydanıdır, mertliğin kaynağıdır. Biz meydandan kaçmadık. Türkiye'ye pusu kuranları pususunda boğalım. Tercih büyük Türk Milleti'ne aittir. Ne istiyorsak Türk Milleti içindir. Ne amaçlıyorsak Türk Milleti'nin lehinedir” dedi. Erdoğan 26 Ağustos için nasıl yanıt verdi? Erdoğan ise, Bahçeli’nin sabahki açıklaması sonrasında grup konuşmasında seçim sürecine ilişkin hiçbir ifade kullanmadı. Grup toplantısı bitiminde soruları yanıtlayan Erdoğan, yarın MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda görüşeceğini açıkladı. Erdoğan, “Görüşmemizde bizim gerek bu süreçle ilgili, gerek bu tür açıklamayla ilgili görüşmelerimizi orada değerlendiririz. Dolayısıyla şu anda benim herhangi söyleyecek bir şeyim yok, söyleyeceklerimi zaten burada da söyledim” diye konuştu.

CHP’den “Erdoğan’ı bekleyin” görüşü CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise, parti grup konuşmasında adeta “Hodri meydan” biçiminde ana muhalefet partisi olarak erken seçime gitmeye hazır olduklarını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, öncelikle AKP hükümetinin dış politikadan iç piyasadaki ekonomik gelişmelere kadar her konuda “dış güçler” ifadesiyle hep başkalarını suçladığını belirterek, et, süt ve mazot gibi ürünlere yapılan zamları hatırlattı. Bu zamlar yapıldığında sanki başkası hükümetmiş gibi dışarıyı suçlayan bir hükümet olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Şimdi seçim diyorlar ya, olacak inşallah ve bunları göndereceğiz. Vatandaş gönderecek, bıktık artık. Eğer bunları dış güçler yapıyorsa, o zaman ‘Bu devleti kim yönetiyor’ diye benim soru sormam lazım. Bu devleti kim yönetiyor? Dış güçler yapıyorsa senin fonksiyonun ne kardeşim? Sen ne yapıyorsun? Devleti nasıl yönetiyorsun?” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, grup toplantısı sonrasında sorular üzerine de MHP Genel Başkanı Bahçeli için “sözcü” yakıştırması yaptı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı kastederek, seçim tarihi konusundaki soruya karşılık “Ana aktörü bir bekleyin. O sözcüydü” yanıtını verdi.