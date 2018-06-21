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Türkiye F-35 Uçakların 2020 Yılında Türkiye’ye Geleceğinden Emin

21.06.2018 19:35 | Son Güncelleme

F-35 savaş uçaklarının teslimat töreni bugün Teksas’ta yapıldı. Tören öncesinde Antalya’da konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Senato’da alınan ve Türkiye’ye F-35 uçaklarının gönderilmesini engellemeyi hedefleyen karara istinaden ilk uçakların 2020’de Türkiye’ye geleceğini söyledi ve “Biz ABD yönetiminin Türkiye gibi bir müttefikini kaybetmemek için de aklıselim davranacağını düşünüyoruz” dedi

Türkiye F-35 Uçakların 2020 Yılında Türkiye’ye Geleceğinden Emin

Türkiye ile ABD ile arasında krize neden olan F-35 savaş uçaklarının teslimat töreni bugün üretici Lockheed Martin şirketinin Teksas’daki Fort Worth üssünde bulunan tesislerinde yapıldı. Uçaklar, Türk pilotları ve teknik bakım ekibinin eğitimi sırasında Amerika’da kalmaya devam edecek. İlk F-35’ler 2020 yılında Türkiye’ye gönderilecek. Bu dönem içerisinde uçaklar Türkiye’nin sahipliğinde ancak Amerika’nın muhafazası altında olacak.

Senato’da Pazartesi günü kabul edilen Ulusal Savunma Yetki Yasa Tasarısı, Türkiye’ye F-35 uçaklarının teslimatının engellenmesi ve Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasını öngören bir düzenlemeyi içerdiği için Türkiye’nin tepkisini çekmişti.

Tasarı, yasalaşması halinde, Türkiye’nin sahip olduğu veya kullanımında olan herhangi bir F-35 uçağının ABD topraklarından transferinin yasaklanmasının yolunu açıyor.

Teksas’taki tören öncesinde Antalya’da açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, bu tasarıya istinaden konuştu ve Türkiye’nin 1999 yılından beri projede yer aldığını hatırlattı.

Çavuşoğlu, “Türkiye yükümlülüklerini yerine getirmiştir, parasını zamanında ödemiştir. 'Ben şimdi şu sebepten, bu sebepten dolayı, canım sıkıldı, ben bunu yapmam' demek olmaz. Bu kapsamlı bir sözleşmedir, anlaşmadır, çok taraflı bir sözleşmedir. Bizim herhangi bir endişemiz yok. Yani, 'Kongre’den bu karar çıktı, endişeli misiniz?' Yok. Birinci sözleşme anlaşma. İkincisi Türkiye çaresiz değil yani alternatifsiz değil. Biz elbette ABD'den F-35'leri almak isteriz. O sebepten biz anlaşma imzaladık. Ama en kötü senaryoyu konuşuyoruz. Olasılıklarla konuşmayı fazla sevmem ama en kötü senaryoda da Türkiye kendi başının çaresine bakar” dedi.

Çavuşoğlu: “ABD’nin Türkiye gibi müttefikini kaybetmemek için aklı selim davranacağını düşünüyoruz”

Türkiye’nin Fransız ve Rus uçakları gibi alternatif opsiyonları bulunduğunu belirten Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin ihtiyaçlarını gidermek için farklı seçenekleri olduğunu ama bunları aklına getirmek istemediğini ifade etti: “2020'ye kadar eğitim çalışmaları olacak. Uçakların Türkiye'ye gelmesi de 2020 yılında olacak. Bunlar tamamen önceden belirlenen takvim çerçevesinde. Her ne kadar bugün Kongre’de değişik sebeplerden dolayı bu kararlar alınsa da biz ABD yönetiminin Türkiye gibi bir müttefikini kaybetmeyeceğini, kaybetmemek için de aklıselim bir şekilde davranacağını düşünüyoruz. Kongre’den böyle bir karar çıkması bağlayıcı değil. En nihayetinde de yönetime bir yetki veriyor. Bir tek Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda katı bir karar aldı, onun dışında tamamen kararlara baktığımız zaman son yetki yönetime bırakılıyor.”

Başbakan Yıldırım: “Senato’nun kararı teslimatı etkilemez”

Başbakan Binali Yıldırım da dün CNN Türk televizyonunda katıldığı canlı yayında ABD’nin Münbiç’le ilgili kararının önemli olduğuna dikkat çektikten sonra F-35’lerin teslimatı ile ilgili sorunların aşılacağını umut ettiğini söyledi.

Yıldırım, “Alınan karar, nihai karar değil. Daha sonra tekrar görüşülecek, bir, bu tavsiye kararı. Ancak fevkalade yanlış bir yaklaşım. Yıllarca NATO'da müttefikimiz olan Amerika Birleşik Devletleri ile savunmalarında stratejik ortaklığımız olan bir ülke. Bu süreçler biraz daha devam edecek. Ama Senato’da alınan kararın F-35’lerin teslimini etkilemesi söz konusu değil” dedi.

Türkiye 120 adet F-35 satın almak istiyor

Türkiye F-35 projesinin 9 katılımcısından biri.

Bugüne kadar 14 adet F-35 siparişi vermiş olan Türkiye, hava filosuna 120 adet F-35 uçağı katmayı planlıyor.

Türk yetkililer, Türkiye’nin F-35 projesinden çıkması diğer proje ortaklarına 12 milyar dolar maliyet getireceğini savunuyor.

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