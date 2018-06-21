Türkiye F-35 Uçakların 2020 Yılında Türkiye’ye Geleceğinden Emin

Türkiye ile ABD ile arasında krize neden olan F-35 savaş uçaklarının teslimat töreni bugün üretici Lockheed Martin şirketinin Teksas’daki Fort Worth üssünde bulunan tesislerinde yapıldı. Uçaklar, Türk pilotları ve teknik bakım ekibinin eğitimi sırasında Amerika’da kalmaya devam edecek. İlk F-35’ler 2020 yılında Türkiye’ye gönderilecek. Bu dönem içerisinde uçaklar Türkiye’nin sahipliğinde ancak Amerika’nın muhafazası altında olacak.

Senato’da Pazartesi günü kabul edilen Ulusal Savunma Yetki Yasa Tasarısı, Türkiye’ye F-35 uçaklarının teslimatının engellenmesi ve Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasını öngören bir düzenlemeyi içerdiği için Türkiye’nin tepkisini çekmişti.

Tasarı, yasalaşması halinde, Türkiye’nin sahip olduğu veya kullanımında olan herhangi bir F-35 uçağının ABD topraklarından transferinin yasaklanmasının yolunu açıyor.

Teksas’taki tören öncesinde Antalya’da açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, bu tasarıya istinaden konuştu ve Türkiye’nin 1999 yılından beri projede yer aldığını hatırlattı.