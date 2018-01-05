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Türkiye, Fransa'da Eurosam konsorsiyumu ile füze savunma sistemi anlaşması imzaladı

05.01.2018 18:09 | Son Güncelleme 6 saat önce

İtalyan-Fransız konsorsiyumu Eurosam, Aselsan ve Roketsan ile hava ve füze savunma sisteminin gelişimi ve üretimi için anlaşma imzalandığını duyurdu. Açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa gezisi sırasında yapıldı.

AFP

Türkiye, uzun menzilli hava ve füze savunma sisteminin gelişimi ve üretimi için Fransız-İtalyan konsorsiyumu Eurosam ile işbirliği anlaşması imzaladı.

Eurosam'dan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa ziyaretinde imzalanan anlaşma, konsorsiyumun Aselsan ve Roketsan ile ortak çalışma yürütmesini öngörüyor.

Konsorsiyum, İtalya-Fransa-Türkiye'nin dâhil olduğu hava savunma sisteminin 2020'lerin ortalarında üretileceğini ve geliştirileceğini duyurdu.

Sistem hayalet uçaklara, insansız hava araçlarına ve füzelere karşı savunma amaçlı kullanılacak.

Bakanlar niyet mektubu imzalamıştıEurosam'ı, Avrupa merkezli füze sistemi geliştiricisi ve üreticisi MBDA oluşturuyor.

MBDA ABD'de Airbus ile, İtalya'da Leonardo, İngiltere'de BAE Systems, Fransa'da devlet hisseli Thales savaş uçağı üreticisi Dassault Aviation'ın ortaklığında kuruldu.

Fransız, İtalyan ve Türk savunma bakanları Kasım ayında ortak savunma projeleri için niyet mektubu imzalamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Fransa ziyaretinin Eurosam işbirliği için önemli olduğunu ifade etmiş ayrıntı vermemişti.

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