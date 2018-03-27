Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden BBC Türkçe'ye ödül

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) 2017 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'ni kazananlar açıklandı. BBC Türkçe'den Mahmut Hamsici'nin "IŞİD'den kaçan Iraklı Türkmen kadın yaşadığı vahşeti anlatıyor" başlıklı haberi, internet röportaj dalında ödüle layık görüldü.

Irak'ın Kerkük kentinde gerçekleştirilen röportajda, Tikrit kentinden bir kadın, 2014 yılında yaşadığı El Alam kasabasına IŞİD'in (Irak Şam İslam Devleti) saldırısı ardından yaşadıklarını ilk kez anlatmıştı.

Iraklı kadın, ailesi ve çevresindeki insanların katledilmesini, bir grup kadınla birlikte kapatıldıkları bir garajda günlerce tecavüz ve şiddete maruz kalmalarını, buradaki bazı kadınların hayatını kaybetmesini ve sonunda buradan kaçmalarını aktarmıştı.

Haber, BBC Dünya Servisi'nde İngilizce, Arapça, İspanyolca ve Endonezce dahil çeşitli dillerde de yayımlanmıştı.

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Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri 1959 yılından bu yana dağıtılıyor.

Ödüller yeri ve zamanı daha sonra açıklanacak bir törenle sahiplerine verilecek.