Türkiye genelinde Afrin gözaltıları devam ediyor

Baysal, gözaltına alınmadan önce, Twitter'daki paylaşımları nedeniyle kendisini eleştirenlere "Savaş çığırtkanlığı yapan ırkçı faşistler! Ben savaşa karşıyım, Kürdüm, Romanım,Yahudiyim, Arabım, LGBTyim, Ermeniyim, Ezidiyim... Kısaca nefret ettiğiniz her şeyim. Beni takip etmeyin!" diye tepki göstermişti.

Gözaltına alınan gazeteciler arasında yer alan T24 yazarı Nurcan Baysal'ın da Afrin harekâtına ilişkin paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. T24, Baysal'ın Diyarbakır’daki evine saat 00.10 sıralarında polis tarafından baskın yapıldığını belirtti. Evinin kapısı kırılarak gözaltına alınıp emniyete götürülen Baysal’ın avukatı Reyhan Özdemir T24'e yaptığı açıklamada, müvekkilinin terörle mücadele şubesinde tutulduğunu söyledi.

Ankara, İzmir, Diyarbakır, Van, Iğdır, Mersin ve Kayseri dâhil birçok ilde süren soruşturmalarda gözaltına alınan kişilerin sosyal medyada "terör propagandası" yaptıkları iddia edildi.

"Terör propagandası" iddiasıyla gözaltına alınanlar arasında gazeteciler de bulunuyor.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı dördüncü gününe girerken, aralarında gazetecilerin de olduğu onlarca kişi askeri operasyona ilişkin sosyal medyada yaptıkları paylaşımlardan ötürü gözaltına alındı.

Artı Gerçek Ankara Temsilcisi Sibel Hürtaş ile Mezopotamya Ajansı muhabiri Hayri Demir'in de Ankara'da gözaltına alındığı bildirildi. Artı Gerçek'in habere göre, Hürtaş'ın gözaltına alınma nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Birçok ilde operasyon

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, İzmir merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda ise harekât ile ilgili sosyal medya üzerinden PKK ve PYD propagandası ile sokak eylemlerine yönlendirici paylaşımlar yaptıkları belirtilen ve aralarında HDP İzmir İl Başkanı Çerkez Aydemir'in de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Haberde, Afrin'e düzenlenen harekatla ilgili toplu ulaşım araçlarında propaganda yapan ve bunları kayıt altına alarak kendi yayın organlarında paylaşan altı kişinin de ayrıca gözaltına alındığı bildirildi.

DHA'nın başka bir haberine göre ise Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afrin harekâtı ile ilgili sosyal medyada paylaşımda bulunduğu belirlenen ve aralarında HDP'li bazı yöneticilerin de bulunduğu birçok kişinin adresine baskın yaptı.