Türkiye hakkında skandal ifadeler! Hollanda ders kitabında...

Hollanda'da Malmberg yayınevine ait bir ders kitabında, Türkiye'nin AB üyeliği hakkında öğrencilere fikir vermesi gereken sayfadaki örneklerde, Mehran isimli bir karakterin çiziminin altında “Ben bir Kürdüm, Türk polisi Kürtlerden nefret ediyor. Biz nedensiz yere tutuklanıp işkence görüyoruz.” ifadesi kullanıldı. Aynı sayfada Mehmet adındaki diğer bir karakter ise ”İzmir'de bir arazi almıştım. Oraya yeni evimizi inşa edecektik. Ama inşaat ruhsatı verilmedi. Daha sonra araziyi sattım. Şimdi de o belediye başkanı o araziye bir ev inşa ediyor.” diyor.

"KÜÇÜK YAŞTA ÇOCUKLARA TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI EMPOZE EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR"



Türk kökenli bir dershane öğretmeni tarafından fark edilen, Türk devletini ve Türk toplumu hedef alan bu ifadeler Hollanda'da yaşayan Türk toplumunda büyük tepkilere neden oldu.

Dershane öğretmeni Şenol Büyükbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu ifadeleri öğrencisinin kullandığı ders kitabında gördüğünde çok şaşırdığını ve şoke olduğunu söyledi. Büyükbaş, "Öğrencilere doğru olmayanı doğruymuş gibi göstererek küçük yaşta çocuklara Türkiye düşmanlığı empoze edilmeye çalışılıyor." dedi.