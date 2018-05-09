HABER

Türkiye hakkında skandal ifadeler! Hollanda ders kitabında...

DÜNYA HABERLERİ  | 09.05.2018 22:29 | Son Güncelleme

Hollanda'da ortaokul öğrencilerine verilen ders kitabında Türkiye'yi kötüleyen ifadelerin kullanılması Hollanda'da yaşayan Türk toplumu tarafından tepkiyle karşılandı.

Türkiye hakkında skandal ifadeler! Hollanda ders kitabında...

Hollanda'da Malmberg yayınevine ait bir ders kitabında, Türkiye'nin AB üyeliği hakkında öğrencilere fikir vermesi gereken sayfadaki örneklerde, Mehran isimli bir karakterin çiziminin altında “Ben bir Kürdüm, Türk polisi Kürtlerden nefret ediyor. Biz nedensiz yere tutuklanıp işkence görüyoruz.” ifadesi kullanıldı. Aynı sayfada Mehmet adındaki diğer bir karakter ise ”İzmir'de bir arazi almıştım. Oraya yeni evimizi inşa edecektik. Ama inşaat ruhsatı verilmedi. Daha sonra araziyi sattım. Şimdi de o belediye başkanı o araziye bir ev inşa ediyor.” diyor.

"KÜÇÜK YAŞTA ÇOCUKLARA TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI EMPOZE EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Türk kökenli bir dershane öğretmeni tarafından fark edilen, Türk devletini ve Türk toplumu hedef alan bu ifadeler Hollanda'da yaşayan Türk toplumunda büyük tepkilere neden oldu.

Dershane öğretmeni Şenol Büyükbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu ifadeleri öğrencisinin kullandığı ders kitabında gördüğünde çok şaşırdığını ve şoke olduğunu söyledi. Büyükbaş, "Öğrencilere doğru olmayanı doğruymuş gibi göstererek küçük yaşta çocuklara Türkiye düşmanlığı empoze edilmeye çalışılıyor." dedi.

"HOLLANDA İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLERE OLUMLU KATKI SAĞLAMAZ"

Türk İşadamları Derneği Rijland Bölgesi (TOVER) Başkanı Durmuş Doğan da ülkede Türkiye hakkında olumsuz bilgiler içeren bir ders kitabının varlığının Türkleri rahatsız ettiğini ifade etti.

Doğan, "Öğrencilerin, Türkiye ve Türkler hakkında gerçek dışı bilgilerle eğitilmeleri, ülkede yaşayan Türk toplumunun buradaki varlığı için olumsuz bir girişimdir. Bu durum Türkleri olumsuz etkilediği kadar Hollandalıları da olumsuz etkiler." diye konuştu.

Bunu yapanların amacının iki ülke arasındaki bağları koparmak olduğuna dikkat çeken Doğan, "Derinlerden gelen emirlerle yapılan bu tür algı çalışmaları, Hollanda ile Türkiye arasındaki ilişkilere olumlu katkı sağlamaz. Hollanda Eğitim Bakanı bütün öğrencilerin bakanıdır. Bir toplum hakkında yanlış bilgiler verilmesine müsaade etmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

"ÖĞRENCİLERİN BİLİNÇALTINA BİR TÜRK DÜŞMANLIĞI YETİŞTİRİLMEK İSTENMEKTEDİR"

Hollanda Türk Federasyonu Başkanı Murat Gedik de Türklerin ve Türk devletinin toplum içerisinde küçük düşürülmek istendiğini ve bu durumun kendilerini üzdüğünü dile getirdi. Ders kitabında bulunan ifadelerin gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayan Gedik, şunları kaydetti:

"Hükümet nezdindeki devlet görevlilerinin bu ders kitabı için girişimlerde bulunması lazım. Burada doğrudan Türk devleti ve milletine saldırı söz konusudur. Öğrencilerin bilinçaltına bir Türk düşmanlığı yerleştirilmek istenmektedir."

Malmberg Yayınevi Ürün Geliştiricisi Michiel Bugter, dersin öğrenciler tarafından daha iyi anlaşılması için verilen örneklerin uydurulduğunu fakat gelen tepkiler üzerine bir sonraki baskılarda bu tür hassas konulardaki ifadelere dikkat edeceklerini aktardı. Bugter, kitabın sadece bir sayfası için mevcut baskının yayından kaldırılmayacağını kaydederek olayın büyütülmemesi gerektiğini savundu.

EĞİTİM BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Hollanda Eğitim Bakanlığı Basın Sözcüsü Aicha Lubbinge de Bakanlığın ülkedeki eğitim müfredatı için temel hedefleri belirlediğini, okulların hükümetin belirlediği çerçeve içerisinde nasıl bir eğitim vereceklerine kendilerinin karar verdiğini ve hangi müfredatı kullanacaklarını kendilerinin seçtiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu'ndan 'gel bakalım Muharrem İnce' sözlerine açıklamaKılıçdaroğlu'ndan 'gel bakalım Muharrem İnce' sözlerine açıklama
Cumhurbaşkanı adayları bir araya geldi!Cumhurbaşkanı adayları bir araya geldi!
Fransa, Esad'ı uyardı: Vururuz!Fransa, Esad'ı uyardı: Vururuz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hollanda Okul Ders ders kitabı

En Çok Okunan Haberler

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken Muharrem İnce mesajı

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken Muharrem İnce mesajı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

İğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...

İğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...

Çorum'da gizemli kız turizmi

Çorum'da gizemli kız turizmi

İlginizi Çekebilir

ABD'nin 'İran' kararı sonrası Rusya ve Çin'den flaş hamle

ABD'nin 'İran' kararı sonrası Rusya ve Çin'den flaş hamle

'Arkadaşım' deyip öyle bir poz paylaştı ki...

'Arkadaşım' deyip öyle bir poz paylaştı ki...

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Flaş iddia! 'Medine'ye kilise inşa ettirecek'

Flaş iddia! 'Medine'ye kilise inşa ettirecek'

Okuyucu Yorumları 3 yorum
arazi neselesi birebir doğru bizim arazi var biz kürdüz diye belediye bir sürü sıkıntı çıkarıyor
@cml_gnc_1987 sırf sen kurt diye değilmi ?biz türklere çıkartmıyorlar devlet dairesindebir bak bakalım türkmü fazla kurtmu iklilik yaratma!şuan gavurdan ne farkın kaldı .türk laz çerkez kurt hepimizin sorunu herkese devlet dairelerinde tanıdğın yoksa herkese aynı tutum bunu eleştirfakat ırk karıştırma !
arazi meselesi doğru boğazda arsamız var sağı solu villa bize imar yok
Diğer Haberler
ABD'nin İran açıklamasının ardından Suudi Arabistan da devreye girdi

ABD'nin İran açıklamasının ardından Suudi Arabistan da devreye girdi

Trump’ın ortağı Basant Bansal'dan oğlu için Türkiye'de 5 milyon dolarlık Hint düğünü

Trump’ın ortağı Basant Bansal'dan oğlu için Türkiye'de 5 milyon dolarlık Hint düğünü

Dünyanın en güçlü insanları kimler? Recep Tayyip Erdoğan kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü insanları kimler? Recep Tayyip Erdoğan kaçıncı sırada?

ABD ile Kuzey Kore görüşmesinin ardından flaş gelişme

ABD ile Kuzey Kore görüşmesinin ardından flaş gelişme

İsrail füzeleri İran'a ait askeri tesisleri vurdu

İsrail füzeleri İran'a ait askeri tesisleri vurdu

Suudi Arabistan'da son dakika gelişmesi! Başkent Riyad'ta patlama sesleri

Suudi Arabistan'da son dakika gelişmesi! Başkent Riyad'ta patlama sesleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.