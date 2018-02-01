'Türkiye Hukukun Üstünlüğünde 113 Ülke Arasında 101’inci Sırada’

Dünya Adalet Projesi, 113 ülkede hukukun üstünlüğüne ne kadar uyulduğunu ölçen yıllık raporunu açıkladı. Raporda Türkiye, hukukun üstünlüğüne uyum konusunda geçen rapora göre iki sıra daha gerileyerek, 113 ülke arasında 101'inci sırada yer aldı.

Kuruluşun 110 bin hane halkı ve 3 bin uzman anketini temel alarak hazırladığı 194 sayfalık raporda ülkeler, hukukun üstünlüğüyle bağlantılı 8 kategoride performans değerlendirmesine tabi tutuldu. Bu 8 kategori, "hükümetin yetkileri üzerindeki kısıtlamalar, yolsuzlukla mücadele, açık hükümet, temel haklar, düzen ve güvenlik, düzenleyici uygulamalar, medeni hukuk ve ceza hukuku” olarak sıralanıyor.

Bu kategorilerin ortalamaları temel alındığında Türkiye toplamda 113 ülke arasında 101'inci, Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesinde 13 ülke arasında sonuncu, üst orta gelirli ülkeler arasında da 36 ülke arasında sonuncu Venezuela'nın önünde 35'inci sırada yer aldı. Türkiye kuruluşun geçen yılki raporunda toplamda 99'uncu sıradaydı.

Türkiye'nin 8 kategori arasında en kötü performans gösterdiği alan "hükümet yetkileri üzerinde kısıtlamalar” kategorisinde oldu. Türkiye bu kategoride 113 ülke arasında, Zimbabwe ve Venezuela'nın önünde 111'inci sırada yer bulabildi. Türkiye temel haklar konusunda da 107'inci sırada yer aldı. Türkiye ayrıca, geçen yıla göre en fazla "güvenlik ve düzen” kategorisinde gerileme gösterdi.