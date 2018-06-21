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Türkiye ilk F-35'ini teslim aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.06.2018 18:47 | Son Güncelleme

Türkiye ile ABD arasında bir süredir krize neden olan ve ABD senatosunun "Türkiye'ye teslim etmeyelim" diyerek şantaj malzemesine dönüştürdüğü F-35 savaş uçağının ilki Türkiye'ye teslim edildi. F-35 Projesi kapsamındaki ilk uçağının teslimatı için Teksas-Fort Worth'te tören düzenlendi. Uçakların ise Kasım 2019'da Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Türkiye ilk F-35'ini teslim aldı

Türkiye, düşük görünürlük, sensör teknolojileri ve radar sistemi gibi üstün yetenekleriyle Hava Kuvvetleri Komutanlığının operasyonel etkinliğini artıracak ilk F-35 uçağını teslim aldı.

TEKSAS'TA TÖREN DÜZENLENDİ

Türkiye'nin program ortağı olduğu F-35 Projesi kapsamındaki ilk uçağının teslimatı için ABD Teksas-Fort Worth'te yer alan Lockheed Martin tesislerinde tören düzenlendi.

Törene, Savunma Sanayii Müsteşarlığı yetkilileri, projede görev alan Türk şirketlerinin ve Lockheed Martin'in üst düzey yöneticileri katıldı.

Türkiye, F-35 programında 1999 yılındaki başlangıcından bu yana yer alıyor ve Türk savunma sanayisi uçakların üretiminde aktif rol üstleniyor.

İLK UÇAK 2019'DA TESLİM ALINACAK

18-0001 kuyruk numarasıyla teslim alınan ilk F-35 uçağı pilot eğitimlerinde kullanılmak üzere Arizona'da yer alan Luke Hava Üssü'nde görevlendirilecek. İlk uçağın ardından önümüzdeki günlerde 2. uçak, Mart 2019'da ise 3 ve 4. uçak teslim edilecek. Türk pilotların eğitimi süresince bu uçaklar ABD'de kalacak. Türkiye'ye teslim edilecek 5 ve 6. uçaklar ise Kasım 2019'da üretimlerinin tamamlanmasının ardından doğrudan Türkiye'ye gelecek.

TÜRKİYE TOPLAMDA 100 TANE ALMAK İSTİYOR

Teslim alınan ilk F-35 uçağı, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren ilk 5. nesil savaş uçağı olma özelliği taşıyor. Sahip olduğu düşük görünürlük, sensör teknolojileri ve radar sistemi gibi üstün yeteneklerle Hava Kuvvetleri Komutanlığının operasyonel etkinliğinde çarpan etkisi oluşturacak F-35 uçaklarından Türkiye, yıllara sari olacak şekilde 100 adet tedarik etmeyi planlıyor. Bu kapsamda hali hazırda 30 adet uçağın siparişi verildi.

F-35 Projesi, Türk Hava Kuvvetlerinin yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını karşılamanın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılığını topyekun artırmanın yanı sıra Türk savunma sanayisi firmalarına yeni iş fırsatları yaratacak.

TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ PARÇALARI ÜRETİYOR

Aralarında Alp Havacılık, AYESAŞ, Kale Havacılık, Kale Pratt&Whitney ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin yer aldığı Türk havacılık ve savunma sanayisi firmaları tarafından üretilen parçalar, ilk F-35 uçağından bu yana tüm uçaklarda yer alıyor.

Türkiye'de F-35 uçaklarının konuşlandırılacağı, pilot ve bakımcı eğitimlerinin gerçekleştirileceği Entegre Eğitim Merkezine de ev sahipliği yapacak ilk üs olan Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığının aktivasyon çalışmaları devam ediyor. İlk uçakların Kasım 2019'da Türkiye'ye gelişinin ardından 2020'de burada eğitim faaliyetlerine başlanacak.

ABD SENATOSU'NDA TESLİMATIN BLOKE GİRİŞİMİ

ABD Senatosu'nun Savunma Yasası'na verdiği ve Türkiye'nin teslim almasını engelleyen son hali ise henüz Başkan Trump tarafından onaylanmadan önce bazı süreçlerden geçecek ve son hali öyle verilecek.

Savunma Yasa Tasarısı'nın Türkiye ile ilgili bölümünde, “Ankara’nın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasının iki ülke arasındaki tansiyonu yükselttiği” ve “Amerikalı rahip Andrew Brunson’ın salıverilmesi gerektiği” iddia edildi. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almasının ABD ile Türkiye arasındaki ortak silah sistemlerini geliştirmeyi olumsuz etkileyebileceği ileri sürülen ve bu adımın NATO’daki ortak çalışabilirliği etkileyebileceği savunulan tasarıda, bu gerekçelerle F-35 savaş uçağı, Patriot hava savunma sistemleri, Chinook tipi ağır nakliye helikopteri, AH-1 tipi Cobra, H-60 Black Hawk tipi helikopterleri ile F-16 uçaklarının Türkiye’ye satılmasının bloke edilmesi gerektiği belirtildi.

Mevcut tasarının yürürlüğe girebilmesi için Temsilciler Meclisi ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanması gerekiyor. ABD medyasında Savunma Bakanı Mattis'in, Kongre üyeleri ile satıştan yana temasta olduğu ve Trump'ın imzasına sunulmadan önce yasanın değişebileceği yorumları yer aldı.

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F-35 f-35 savaş uçağı Türkiye ABD Lockheed Martin TESLİM EDİLDİ

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
düğünü yaptık.. kız yine babasının evinde kaldı.. ne anladık biz bu törenden.. madem tören yapıldı uçakları getirin ne bekletiyorsunuz
eyy amerika diye nutuk atanlar nerde acaba
Sen harika bir detaysın ya. Bu cihazın kuyruğundaki Türk bayrağını görmek, bu cihazda Türk mühendislerin de alnının teri olduğunu bilmek beni gururlandırıyor. Keşke yazılımı gibi başka bileşenleri de yerli olsa, çok mutlu eder bizi.
Türkiye gelmemiş bu nasıl teslim alma ???
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