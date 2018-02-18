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'Türkiye ile ABD arasında silahlı çatışma riski artıyor'

DÜNYA HABERLERİ  | 18.02.2018 16:50 | Son Güncelleme

ABD hükümetinin Suriye'de tek taraflı eylemlerden vazgeçmesi ve kapsayıcı ve çok taraflı diplomasiye geçiş yapması gerektiğini belirten National Interest (NI) dergisi, Türkiye ile ABD arasında silahlı çatışma riskinin arttığını yazdı.

'Türkiye ile ABD arasında silahlı çatışma riski artıyor'

Türkiye'nin Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na dikkat çeken NI, Washington'un Kürtlere aktif destek vermesi nedeniyle Türkiye ve ABD arasında silahlı çatışma riskinin arttığını vurguladı.
Suriye'de İsrail F-16'sının düşürülmesi nedeniyle İsrail ile Suriye ve İran arasında da çatışma riskinin arttığını yazan NI'ye göre bu 2 husus, Suriye'deki krizi tırmandırabilir.

'ABD, SURİYE'DE GERÇEKLERİ KABULLENMELİ'

Bu arada NI, ABD yönetimine IŞİD'in yenildiğini ve Suriye hükümet güçlerinin Rusya ve İran'ın desteğiyle zafer kazandığını kabul etmeyi önerdi.

'EN BÜYÜK ÇABAYI RUSYA, TÜRKİYE VE İRAN GÖSTERİYOR'

Günümüzde Suriye'de çözüme yönelik diplomatik çabaların büyük bölümünün ABD değil, Rusya, Türkiye ve İran tarafından sarf edildiğini de kaydeden NI, Beyaz Saray'ın Suriye'de tek taraflı eylemlerden vazgeçmesi ve kapsayıcı ve çok taraflı diplomasiye geçiş yapması gerektiğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye ABD National Interest çatışma

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