Türkiye ile ABD arasındaki vize krizi çözüldü

Açıklamada, "güvenlik durumunun” hizmetlerin yeniden başlatılması için yetecek düzeyde olduğuna işaret edildi.ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabı üzerinden Türk vatandaşlarına yönelik vize işlemlerinin yeniden başladığına ilişkin bir açıklama yapıldı.
Açıklamada Türk makamlarının Amerikan hükümetine verdiği güvenceler doğrultusunda “ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik durumunun Türkiye'de vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılmasına yetecek düzeyde iyileştiğine inanmaktadır” denildi.
"Başka soruşturma yok"
Açıklamada ekim ayından bu yana Türk hükümetinin, "Türkiye misyonumuzdaki yerel çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığını, Büyükelçilik ve Konsolosluklarımızdaki yerel çalışanlarımızın Türk yetkililerle iletişim de dahil olmak üzere resmi görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağı veya tutuklanmayacağına dair üst düzeyde sağladığı güvenceye bağlı kalmıştır” ifadesi kullanıldı.
Ayrıca Türk hükümetinin ileride ABD temsilciliklerinde çalışan personeli gözaltına almak istediğinde, Türk makamlarının ABD hükümetini önceden bilgilendireceği kaydedildi.
Açıklamada tutuklu yerel misyon çalışanlarına ve OHAL kapsamında tutuklanan ABD vatandaşları hakkındaki davalara yönelik kaygıların ise sürdüğü vurgulandı. ABD yetkililerinin bu "davaların tatmin edici bir çözüme ulaştırılması için Türk muhataplarıyla görüşmeleri” sürdüreceğine de dikkat çekildi.
ABD'nin vize kısıtlama kararı
ABD Büyükelçiliği'nin bu açıklaması ile vize hizmetlerinde Türk vatandaşlarına yönelik randevu kısıtlaması kaldırılmış oldu.
19 Aralık’ta yapılan açıklamada, "Uzun bekleme sürelerine rağmen ABD, Türkiye Misyonu göçmen olmayan vize işlemlerine devam etmektedir. Ocak 2019 için randevu alınabilir ve başvuracaklar her zaman olduğu gibi Türkiye dışından başvurmayı da seçebilirler” ifadelerine yer verilmişti.
ABD, Türkiye'deki konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasının ardından 8 Ekim'de Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz olarak askıya almıştı. Türkiye de bu karara aynı şekilde karşılık vererek ABD'ye yönelik vize işlemlerinin askıya alındığını duyurmuştu. Arada iki taraftan da yumuşama sinyalleri gelse de sonrasındaki çelişkili açıklamalar kafa karışıklığı yaratmıştı.
DW/JD/HS
© Deutsche Welle Türkçe
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