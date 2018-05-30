Türkiye ile ABD Menbiç konusunda anlaştı mı?

Türkiye ve ABD arasında Menbiç konusunda teknik mutabakat sağlandığı iddia edilirken, 4 Haziran'da Mevlüt Çavuşoğlu ile Mike Pompeo’nun nihai görüşmesinde anlaşmayı imzalayacağı ifade ediliyor.
Anadolu Ajansı’nın (AA) haberine göre; Türkiye’nin terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olarak nitelendirdiği PYD-YPG yapılanmasının Fırat Nehri’nin doğusuna çekilmesi konusundaki talebine ABD’nin olumlu yanıt verdiği iddia edildi. AA haberinde, “ABD ve Türkiye, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için teknik mutabakat sağladı. Ancak, mutabakat, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'yla 4 Haziran'da Washington'da yapacağı nihai görüşmeyle ilan edilecek. Washington toplantısında bazı detayların değişme ihtimali olabileceğine dikkati çeken kaynaklar, teknik görüşmelerde üzerinde anlaşılan ana hatların korunacağını bildirdi” denildi.
AA, mutabakat sağlandığına ilişkin ilk haberinde 4 Haziran’dan itibaren 30 gün sonunda PYD-YPG’nin Menbiç’ten çekilmiş olacağını öne sürdü. Ancak sonrasında AA, haberinde düzeltme yaptı ve yeni haber metninde Menbiç’ten çekilmeye ilişkin takvime yer verilmediği görüldü. AA’nın haberinde, “4 Haziran'da mutabakatla ilgili son imzanın atılması durumunda, YPG/PKK unsurları Washington'da kararlaştırılacak bir takvim çerçevesinde Münbiç'i terk edecek” ifadeleri kullanıldı.
AA’ya göre, taraflar arasındaki mutabakat itibariyle 4 Haziran'dan sonraki süreçte, Türk ve Amerikan taraflarının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlaması da öngörülüyor. Menbiç’te güvenliği sağlamak üzere askeri meclisle kent hizmetlerini verecek yerel meclisin, nüfusun etnik dağılımına göre kurulacağı belirtiliyor.
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