Türkiye ile ABD'den ilişkileri normalleştirme kararı

İlişkilerin normalleştirilmesi kararı alındığını açıklayan Çavuşoğlu, bu hedef doğrultusunda mekanizmalar oluşturulacağını duyurdu.ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ortadoğu gezisi kapsamındaki Türkiye ziyaretinde bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında taraflar iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa vurgu yaparken, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ilişkilerin normalleştirilmesi kararı alındığını ve bu doğrultuda mekanizmalar oluşturulacağını açıkladı. Türkiye ile ABD'nin geçmişten bu yana stratejik bir ortaklık yürüttüğünü açıklayan Bakan Çavuşoğlu, "Esasen bu ortaklığın temeli de Kore'de birlikte verdiğimiz mücadele olmuştur. Geçmişte de ilişkilerimizde inişler çıkışlar oldu. Hatta krizler oldu. Ama her zaman orta ve uzun vadedeki ortaklık vizyonumuzu ön planda tutarak, diyalog yoluyla samimi ortamda tüm sorunları konuşarak geçmişte bu kritik aşamaları birlikte geçtik” dedi. Hâli hazırda ilişkilerin kritik bir aşamada olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Dün akşam her iki taraf da düşüncelerini, beklentilerini hatta kaygılarını açık şekilde dile getirmiştir. Ya bu ilişkileri tekrar yoluna koyacaktık ya da daha kötüye gidecektik. İlişkilerimizi normalleşme konusunda bir mutabakata bir anlayışa vardık. Elbette bunun için atılması gereken adımlar var. Her iki tarafın da beklentileri var. Biz FETÖ konusunda, FETÖ ile mücadele konusunda ABD’nin YPG’ye verdiği destek konusunda ve PKK gibi terör örgütleriyle mücadele konusunda beklentilerimizi net bir şekilde dile getirdik” diye konuştu.

"Tüm bunları birlikte değerlendirebileceğimiz mekanizmalar oluşturma kararı aldık” diyen Çavuşoğlu, "Dün bu konuları uzmanlarımızla somut adımlar atarak; artık vaatler, sözler değil çalışarak bu konuları aşmak istiyoruz. Bu mekanizmalar topu taca atma, süreci savsaklama değildir. Tam tersi anlaştığımız gibi sonuç alıcı mekanizmalar olacak. Oyalama yok ve inşallah ilk toplantı Mart ayının ortasından önce gerçekleşecek” dedi. Türkiye'nin YPG şartı Bir basın mensubun sorusuna verdiği yanıtta Çavuşoğlu, ilişkilerin yeniden normalleştirilmesi için Türkiye'nin bir takım beklentileri olduğunu söyledi. Bakan, "Bizim endişelerimiz doğrudan bize yönelik tehditlerle ilgili, YPG'nin bize saldırılarıyla ilgili, insanlarımız ölüyor. Bugüne kadar 100 kadar bizim vatandaşımız ya da bizde yaşayan Suriyeliler Afrin bölgesinden gelen roketlerle öldürüldü, şehit oldu.” dedi. ABD'nin YPG'nin Menbiç'ten çekilmesi konusunda Türkiye'ye söz verdiğini ancak bu sözlerin tutulmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Bu süreçte önce Menbiç'ten başlayacağız ve bundan emin olacağız, YPG'nin Fırat'ın doğusuna gitmesi konusunda emin olmamız lazım, buraların istikrara kavuşabilmesi için bu şehirleri kimin yöneteceği çok önemli. Menbiç Arap şehri ise YPG unsurlarının buraya yönelmesi buranın istikrara kavuşmaması demektir. Menbiç'ten başlayacağız. YPG buradan çıktıktan sonra, güven oluştuktan sonra adım atabiliriz. YPG'nin buradan çıkması lazım, ABD'nin bize verdiği bir söz bu, bu sözün nasıl tutulacağını da göreceğiz” dedi. Çavuşoğlu, güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Tillerson: Türkiye'den ricalarımız var Konuşmasına ABD-Türkiye arasındaki "derin ilişkiye” vurgu yaparak başlayan Tillerson ise, "Türkiye hem DEAŞ, hem PKK hem diğer terörist örgütlerin tehdidiyle karşı karşıya. NATO’nun desteğini de önemsiyoruz. Türkiye çok önemli bir ülke. Bizim bu anlamda Suriye ile ilgili işbirliğimiz, DEAŞ ile ilgili konular, güvenli bölgelerin oluşması ve bağımsız Suriye için birlikte çalışmamız gerekiyor” dedi. "Türkiye’nin sınırları koruması endişesini ciddiye alıyoruz” diye konuşan Tillerson, "Tabii ki bu anlamda bu çalışmaları gerçekleştirirken özellikle sivil halka zarar gelmemesi için Türkiye’den ricalarımız var. Gerilimin de artmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Suriye’deki hedeflerimiz konusunda Türkiye’ye açık davrandık. Her zaman SDG’ye sağladığımız desteğin kısıtlı olacağını, herhangi bir şekilde askeri hedeflerin daha ileri taşınmasını engelleyecek destek olduğunu belirttik. Türk demokrasisini her zaman destekledik. Hukukun üstünlüğü, basının özgürlüğü konusunda her zaman desteklemeye devam ediyoruz” dedi.