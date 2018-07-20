Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cuma günü yaptığı açıklamada, Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile iki ülke ilişkilerinin "normalleşmesi" konusunda görüş birliği sağladıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Blok ile NATO zirvesi kapsamında iki ülke ilişkilerini de değerlendirdiklerini ve "ilişkileri bozan üzüntü verici olayları" ele aldıklarını ifade etti. Dışişleri Bakanı "stratejik ortaklığa dayanan çok boyutlu ilişkilere zarar veren tıkanıklığın geride bırakılmasının her iki tarafın da beklentisi olduğunu" kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, "Bu görüşmemizde ortaya çıkan, ilişkileri normalleştirmek için adımlar atma iradesi ışığında inisiyatif alan Hollandalı mevkidaşım, tarafıma bir mektup iletti ve ilişkilerimizin normalleştirilmesi arzusunu teyit etti" diye konuştu.

Bunun üzerine Hollandalı mevkidaşı ile bir de telefon görüşmesi yaptığını belirten Çavuşoğlu, "normalleşme" yönünde adımlar atılacağını ve bu kapsamda en kısa sürede karşılıklı olarak Lahey ve Ankara'da büyükelçilerin yeniden görevlendirileceğini belirtti.