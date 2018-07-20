HABER

Türkiye ile Hollanda arasında "normalleşme" sinyalleri

20.07.2018 15:55 | Son Güncelleme

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 2017 yılından bu yana diplomatik kriz yaşanan Hollanda ile ilişkilerin normalleşmesi yönünde uzlaştıklarını açıkladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cuma günü yaptığı açıklamada, Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile iki ülke ilişkilerinin "normalleşmesi" konusunda görüş birliği sağladıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Blok ile NATO zirvesi kapsamında iki ülke ilişkilerini de değerlendirdiklerini ve "ilişkileri bozan üzüntü verici olayları" ele aldıklarını ifade etti. Dışişleri Bakanı "stratejik ortaklığa dayanan çok boyutlu ilişkilere zarar veren tıkanıklığın geride bırakılmasının her iki tarafın da beklentisi olduğunu" kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, "Bu görüşmemizde ortaya çıkan, ilişkileri normalleştirmek için adımlar atma iradesi ışığında inisiyatif alan Hollandalı mevkidaşım, tarafıma bir mektup iletti ve ilişkilerimizin normalleştirilmesi arzusunu teyit etti" diye konuştu.

Bunun üzerine Hollandalı mevkidaşı ile bir de telefon görüşmesi yaptığını belirten Çavuşoğlu, "normalleşme" yönünde adımlar atılacağını ve bu kapsamda en kısa sürede karşılıklı olarak Lahey ve Ankara'da büyükelçilerin yeniden görevlendirileceğini belirtti.

Hollanda ANP haber ajansı da iki ülke ilişkilerinde normalleşme kararı alındığını bildirdi.

Neler olmuştu?

Ankara ile Lahey arasında diplomatik kriz, Türkiye'de 16 Nisan 2017 tarihindeki Anayasa değişikliği referandumu öncesinde patlak vermişti. Hollanda hükümeti, seçim kampanyası etkinlikleri kapsamında Hollanda’yı ziyaret edecek olan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun uçağına iniş izni vermemişti. Lahey, genel seçimler öncesi ülkedeki "kamu düzeninin korunmasını" gerekçe göstermişti.

Çavuşoğlu'nun ardından da seçim kampanyası için Almanya üzerinden karayoluyla Hollanda'ya giriş yapan dönemin Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya sınır dışı edilmişti. Hollanda hükümeti, Bakan Sayan'ın, seçim etkinliği yapmak üzere Rotterdam'a gelmemesine yönelik kendileri tarafından yapılan çağrıları dikkate almadığını belirtmişti.

Yaşananların ardından karşılıklı açıklamalarla gerginlik artarken, Hollanda Dışişleri Bakanlığı Ankara Büyükelçisi Cornelis Van Rij'i resmi olarak geri çektiğini açıklamıştı. Açıklamada, Hollanda'ya da Türkiye'den yeni bir büyükelçinin kabul edilmeyeceği belirtilmişti. Türkiye de Lahey Büyükelçisi Sadık Arslan'ı, diplomatik krizin ardından Ankara'ya çağırmıştı.

DW,Reuters,GA/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERDİKKAT! Bu yiyecekler ölümünüze neden olabilirDİKKAT! Bu yiyecekler ölümünüze neden olabilir
Güney Kore eski Devlet Başkanı'na bir hapis cezası dahaGüney Kore eski Devlet Başkanı'na bir hapis cezası daha
Almanya'nın ilk Almanya'nın ilk "gece belediye başkanı" iş başında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

İlginizi Çekebilir

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Trump'ın eski baş stratejistinden Erdoğan yorumu: Dünyanın en tehlikeli adamı

Trump'ın eski baş stratejistinden Erdoğan yorumu: Dünyanın en tehlikeli adamı

Dövme bağımlısı adam cinsel organını ameliyatla aldırdı! Nedeni ise çok ilginç

Dövme bağımlısı adam cinsel organını ameliyatla aldırdı! Nedeni ise çok ilginç

Sosyal medya, Melania Trump'ın Putin'le tokalaşırken yüz ifadesini konuşuyor

Sosyal medya, Melania Trump'ın Putin'le tokalaşırken yüz ifadesini konuşuyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
20 yıl sonra çıplak halde ilk kez görüntülendi!

20 yıl sonra çıplak halde ilk kez görüntülendi!

ABD'li heyet İran'a yaptırım için geldi, Türkiye açıklama yaptı

ABD'li heyet İran'a yaptırım için geldi, Türkiye açıklama yaptı

Hollanda-Türkiye ilişkileri normalleşiyor: Gerilim nasıl başlamıştı?

Hollanda-Türkiye ilişkileri normalleşiyor: Gerilim nasıl başlamıştı?

Ata tecavüz eden sapığın savunması şoke etti: Bana göz kırpmıştı

Ata tecavüz eden sapığın savunması şoke etti: Bana göz kırpmıştı

Türkiye ile Hollanda ilişkileri karşılıklı olarak normalleştirme kararı aldı

Türkiye ile Hollanda ilişkileri karşılıklı olarak normalleştirme kararı aldı

Canlı yayında korkunç kavga! Müftü, aktivist kadına saldırdı!

Canlı yayında korkunç kavga! Müftü, aktivist kadına saldırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.