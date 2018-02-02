Türkiye ile Hollanda arasında yumuşama adımı

Hollanda "Türkiye'yi kınama" çağrısına kulak vermedi Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden yönelen saldırılara karşı kendini savunma hakkı bulunduğunu belirterek, PYD'nin, Hollanda'nın terör örgütü olarak kabul ettiği PKK ile bağlantılı olduğunu söylemişti.

Gazetenin Hollanda Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Lahey hükümetinin, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu'na verdiği destek,iki ülke arasındaki diyaloğun hızlanmasına neden oldu.

Hollanda'da yayımlanan Trouw gazetesine göre, iki ülke arasında buzlar erimeye başladı. İlişkilerin normalleşmesi konusunda Ankara ve Lahey arasında ciddi mesafe kaydedildi.

Hollanda ile Türkiye arasında geçen Mart ayından bu yana gergin olan ilişkilerin yumuşatılması amacıyla, kapalı kapılar ardında bakanlar düzeyinde görüşmelere başlandığı bildirildi.

Reuters Referandum çalışmaları için Avrupa'ya giden Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal eden, ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan'ı da sınır dışı eden Hollanda'ya karşı protestolar düzenlenmişti.

Hollanda hükümeti, muhalafet partilerinden gelen, "Türkiye'nin kınanması" çağrısını da dikkate almadı.

AFP Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra Hollanda'nın bu tutumu Ankara'yı oldukça memnun etti. Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarı, geçen hafta Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, Türk hükümetinin bu konudaki memnuniyeti iletildi.

İki ülkenin dışişleri bakanları da, ilişkilerin normalleşmesi amacıyla resmi olmayan görüşmelere hız verdi.

Çavuşoğlu-Zijlstra görüşmesiBrüksel'deki NATO toplantıları sırasında bir kaç kez görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hollandalı mevkidaşı Zijlstra, iki hafta önce de Kanada'da bir araya geldiler. Kuzey Kore konferansına katılan iki bakan, ilişkilerin yumuşatılması konusunu da ele aldılar.

Çavuşoğlu ve Zijlstra'nın bu hafta içinde Brüksel'deki Filistin konulu toplantıda yeniden bir araya gelmesi planlandı. Ancak, Türk Dışişleri Bakanı'nın Afrin operasyonu nedeniyle Ankara'ya dönmek zorunda kalması nedeniyle, görüşme ertelendi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı'na göre, konunun hassasiyetinden dolayı görüşmeler büyük bir titizlikle yürütülüyor.