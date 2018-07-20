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Türkiye ile Hollanda ilişkileri karşılıklı olarak normalleştirme kararı aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.07.2018 14:26 | Son Güncelleme

Türkiye ile Hollanda ilişkileri karşılıklı olarak normalleştirme kararı aldı

Türkiye ile Hollanda ilişkileri karşılıklı olarak normalleştirme kararı aldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Hollandalı mevkidaşıyla görüştü. Görüşmenin ardından Türkiye ile Hollanda ilişkileri karşılıklı olarak normalleştirme kararı aldı.

Ayrıca Türkiye ve Hollanda karşılıklı olarak büyükelçi atacak.

Çavuşoğlu, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, NATO Zirvesi kapsamında Hollandalı mevkidaşı Stef Blok'la bir görüşme gerçekleştirdiğini ve bu çerçevede, geçen yıl 11 Mart'ta meydana gelen ve ilişkileri bozan üzüntü verici olayları ele aldıklarını söyledi.

Stratejik ortaklığa dayanan çok boyutlu ilişkilere zarar veren mevcut tıkanıklığın geride bırakılmasının her iki tarafın da ortak beklentisi ve arzusu olduğunu müşahade ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu görüşmemizde ortaya çıkan, ilişkileri normalleştirmek için adımlar atma iradesi ışığında inisiyatif alan Hollandalı mevkidaşım, tarafıma bir mektup iletti ve ilişkilerimizin normalleştirilmesi arzusunu teyit etti. Bu mektup üzerine kendisiyle ayrıca telefonda görüştük ve ilişkilerimizin önünü açmak için atılacak adımlar konusunda mutabık kaldık.

Bu çerçevede ilk adım olarak, ortak bir açıklama yapma kararı aldık. Büyükelçilerimizi karşılıklı olarak kısa zamanda atamak üzerinde mutabık kaldık.

Ayrıca, ülkelerimiz arasındaki diyalog ve güveni yeniden tesis etmek ve ilişkilerimizi eski seyrine sokacak müteakip yol haritasını belirlemek üzere Hollandalı mevkidaşım Blok'u ülkemize davet ettim. Bu ziyaretin de yakın zamanda gerçekleşmesi söz konusudur."

Bakan Çavuşoğlu, Hollanda'da 450 bin kişiden meydana gelen büyük bir Türk toplumu bulunduğunu anımsatarak, Türkiye'de en büyük doğrudan yabancı yatırıma sahip bu ülkeyle ilişkilerin düzelmesi yolunda, dış politikada her zaman olduğu üzere milli menfaatler doğrultusunda hareket edeceklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, Hollanda ile ilişkilerin bundan sonraki seyri için bir yol haritasını belirleyeceklerini kaydetti.

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ NEDEN GERİLMİŞTİ?

Hollanda hükümeti, Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumu döneminde, Hollanda'da Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek konuşma yapmayı planlayan Çavuşoğlu'nun uçağına verilen iniş iznini iptal etmişti. Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da 11 Mart 2017'de Rotterdam'daki Türk konsolosluğuna girişine izin vermeyen Hollandalı yetkililer, Kaya'nın korumalarını gözaltına almış ve kendisini polis eskortuyla Almanya'ya gitmeye zorlamıştı.

Gelişmeler üzerine Türkiye, ülke dışında bulunan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisinin dönmemesini istemişti. İki ülke, diplomatik temsilini karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde tutuyordu.

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Türkiye Hollanda Çavuşoğlu İKİLİ İLİŞKİ Normalleşme büyükelçi atama

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
kuyruğu kıvırmışız
DEMEK Kİ " EYY HOLLANDA" KRİZİ SUNİ İMİŞ!!!YİYENLERE AFİYET ŞEKER OLSUN!
hayırdır demekki laleye ihtiyaç var 3 euro ya alıp devlete 50 euro ya satacaklar yine
Ne gerek vardı.Düşmanlık iyidir diyenlere ne oldu.
açın şu booking com u lütfen
NASIL OLSA SEÇİM SENARYOSUNU BİTİRDİN İZ KAZANDINIZ
portakal sıkıp hayt huyt yapan dantelliler hollanda geri vites yaptı sanmayın bakan çocuklarının işleri bozuldu çünkü gemicikler fabrikaları zarar etti sen kurban bayramında et yemeyi bekle komşuların getirirse
Seçim bitti.
YAPTIKLARI NE OLACAK PEKİ SAYIN ÇAVUŞ OĞLU, BİR VEKİLİ TARTAKLAMA, TÜRK VATANDAŞLARININ ÜZERİNE KÖPEK SALMA NE OLACAK YANLARINA KAR MI KALACAK HANİ ONUR VE GURUR.....BİR DAKİKA ERKEK OLUN Kİ HERKES SAYĞI DUYSUN
Seçimler bitince böyle oluyor. Her seçim zamanı ne hikmetse bütün Avrupa Birliği ülkemize karşı cephe alıyorlar. Camileri kapatırlar, bakanımızı ülkelerine almazlar, İsrail, Filistine saldırır seçim biter Akp seçimi kazanır herşey normale döner. Seçim süresince dış güçler diye ortalığı yıkanlar seçim sonrası ne hikmetse dış güçlerden bahsetmez. Dış güçler Akparti desteklediği sürece zaten iktidar da değişmeyecektir...
Odettigimiz bedel nerde
seçime kadar tabiki
NORMALLEŞSE NE OLACAK TURİSTMİ GÖNDERİYORLAR IHRACATMI YAPABİLİYORUZ!!!! TERÖRÜ BESLİYEN ÜLKEDEN SADECE İTHALAT YAPIYORUZ BAŞKA Bİ İCRAAT YOK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
FAİZZZ LOBİSİ!
Ne oldu,portakal bıçaklayan çok akıllı vatandaşlar olduğu sürece sirtimiz yere gelmez!
Peki geçmiş yıllarda yaptıkları yanlışlar yanlarına karmı kalacak. ? Yoksa ileriki günlerde intikam alacakmıyız...!
EE tabi kış değil yaa bizim koyunlar kesicek portakal bulamadılar pahalı geldi ,bari normalleşelim dediler :))) ulan birazda kafanızı normalleştirin yaa neydi öyle portakal bıçaklamalar felan hahaha
DIŞ GÜÇLERRR!
iyi osmanlı tokatı yedik anlaşılan. booking haftaya kalmaz açılır tahminimce
daha portakal sıkacaktık beaaaa niye hemen döndünüz yine
@tsahin1903 Portakal zamanı değil...el sıkalım biz en iyisi..
millet ıssırıldığıyla kaldı desene
Böyle işlere biz ne diyorduk ? Tükürdüğünü yalamak. Fazla söze gerek yok....
yine altta kalan biz oldk
daha portakal piçaklayacaktuk
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