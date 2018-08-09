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'Türkiye ile ilerleme Rahip Brunson'ın eve dönüşü ile mümkündür'

09.08.2018 22:40 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Sözcüsü: "Türkiye ile ilerleme Rahip Brunson'ın eve dönüşü ile mümkündür"

'Türkiye ile ilerleme Rahip Brunson'ın eve dönüşü ile mümkündür'

ABD Dışişleri Sözcüsü: "Türkiye ile ilerleme Rahip Brunson'ın eve dönüşü ile mümkündür"

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