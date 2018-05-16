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Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik kriz tırmanıyor

16.05.2018 17:58 | Son Güncelleme

Türkiye, İsrail'in Ankara Büyükelçisi'nin ardından İstanbul Başkonsolosu'nun da ülkesine dönmesini istedi.

Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik kriz tırmanıyor

İsrail, Büyükelçi'nin Türkiye'den ayrılırken güvenlik kontrolüne girdiği görüntülerin yayınlanmasına tepkili.Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Ankara Büyükelçisi'nin ardından İstanbul Başkonsolosu'nun da ülkeden ayrılmasını istedi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İsrail'in Gazze'deki göstericilere müdahalesinin ardından İstanbul Başkonsolosu Yosef Levi Sfari'den bir süreliğine ülkesine dönmesi talep edildi. Türkiye 62 kişinin hayatını kaybettiği Gazze'deki müdahaleye tepki amacıyla Salı günü de İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'e "bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağını" iletmişti.

ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilerin Gazze sınırında Pazartesi günü yaptığı protestoya İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 62 kişi hayatını kaybetmişti. Olaylarda 2 bin 700'den fazla kişi de yaralanmıştı.

İsrail: Diplomatik etiğin ihlali

Naeh'in bu sabah İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'ndan ayrılırken güvenlik kontrolünden geçtiği anların Türk basını tarafından görüntülenmesine İsrail tepki gösterdi. İsrail "Büyükelçi'ye yönelik uygunsuz muamele"den duyduğu rahatsızlığını iletmek için Türkiye'nin Tel Aviv'deki maslahgüzarı Umut Deniz'i bakanlığa çağırdı. Yaklaşık 20 dakika süren görüşmenin ardından açıklama yapan bakanlık sözcüsü Emmanuel Nahşon, "Diplomatik etiğin bariz ihlali konusundaki kaygı ve dehşetimizi ilettik" dedi.

"Büyükelçimizin gereksiz güvenlik kontrolüne maruz kaldığı görüntüler tüm Türkiye'ye yayıldı" diyen sözcü Nahşon, "Bu bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bu ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilere ters bir durum ve büyükelçisinin kamusal alanda küçük düşürülmesi İsrail'in hiçbir koşulda kabul edebileceği bir şey değil" dedi.

Türkiye'nin Naeh'ten ülkesine dönmesini istemesinin ardından İsrail de Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğunda görevli Büyükelçi Gürcan Türkoğlu'ndan bir süreliğine Ankara'ya dönmesini talep etmişti.

Mavi Marmara krizi sonrası yeni diplomatik kriz

2010 yılında yaşanan Mavi Marmara baskınının ardından Türkiye ve İsrail arasında diplomatik ilişkiler maslahatgüzar seviyesine düşürülmüştü. Altı yıl süren diplomatik krize 2016 yılında bulunan çözümün ardından İsrail, Naeh'i Ankara Büyükelçiliği'ne atamıştı. Türkiye de altı yıl boş kalan büyükelçilik koltuğuna 2016'da Kemal Ökem'in atamasını gerçekleştirmişti.

DW,AP/ÖA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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