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Türkiye ile yaşanan krizin ardından Trump'tan Putin'e mektup

DÜNYA HABERLERİ  | 08.08.2018 20:32 | Son Güncelleme

Rusya'yı ziyaret eden ABD'li senatör Rand Paul, Başkan Donald Trump'ın mektubunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yönetimine sunduğunu belirtti. Trump'ın Türkiye ile yaşanan krizin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'e 'Terörle mücadele işbirliğini artıralım' çağrısı dikkat çekti.

Türkiye ile yaşanan krizin ardından Trump'tan Putin'e mektup

ABD'deki Rusya soruşturması yüzünden iki ülke ilişkileri yine gerilimli bir dönemden geçerken Cumhuriyetçi Partili bir heyetle ABD'nin önde gelen senatörlerinden Rand Paul, Rusya'yı ziyaret ediyor.

Paul, Moskova'daki temasları sırasında Trump'ın Putin'e gönderdiği mektubu Rus tarafına ilettiğini duyurdu.

'HER ALANDA İŞBİRLİĞİNİ GEŞİRMENİN ÖNEMİ'

Twitter'dan açıklama yapan Paul, "Başkan Trump'ın mektubunu Devlet Başkanı Putin'in yönetimine sunma şerefine nail oldum. Mektupta terörle mücadele, parlamenterler arasındaki diyaloğun artırılması ve kültürel temasları devam ettirmek de dahil olmak üzere farklı alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesinin önemi vurgulandı" dedi.

PESKOV: MEKTUP DİPLOMATİK KANALLARDAN ALINDI

Kremlin de mektubun iletildiğini teyit etti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, mektubun Rus tarafına diplomatik kanallardan ulaştırıldığını, mektubun en kısa sürede Putin tarafından okunmasını beklediklerini belirtti.

PAUL, ST. PETERSBURG'A GEÇECEK

Cumhuriyetçi Parti'nin Libertaryen kanadından olan Paul, Moskova'da parlamentonun üst ve alt kanatları Federasyon Konseyi ve Duma'dan temsilcilerin yanısıra Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle de görüştü. Yarın St. Petersburg'a geçerek kent yönetimi temsilcileri dahil bir dizi görüşme yapacak.

'DÜNYA KARMAŞIK BİR YER'

Rusya ile yakınlaşma yanlısı, Trump'ın 16 Temmuz'da Helsinki'de Putin'le düzenlediği zirveyi desteklemiş olan Paul, Rusya ziyaretinin amacını Washington ile Moskova arasında diyaloğu teşvik etmek olarak açıkladı.

Moskova'da ''Dünya karmaşık bir yer, Suriye ve başka yerlerde Rusya ile çok yakın pozisyondayız, aramızda iletişim kanallarının açık olmaması büyük hata olur'' diye konuşan Paul, Rus parlamentosundan bir heyeti Washington'a davet etti.

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Trump’tan Putin’e MektupTrump’tan Putin’e Mektup
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Türkiye Rusya ABD Trump'tan flaş hamle Trump'tan Putin'e mektup

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bir adam her şeyi bu kadar basıl etkiliyor? DEMOKRASİ parlementer sistem olmazsa böyle etkiler diktatör beyin ne bekliyorsun ki
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