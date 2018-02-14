Türkiye ile Yunanistan arasında Kardak gerginliği

Başbakan Yıldırım mevkidaşı Tsipras ile telefonda görüşürken, dışişleri bakanlıklarından karşılıklı sert açıklamalar geldi.Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ile Yunan mevkidaşı Aleksis Tsipras, Kardak Kayalıkları gerginliğiyle ilgili olarak telefonda görüştü. Görüşmede Yıldırım'ın "son dönemde yaşanan gerginlikten rahatsızlık duyulduğunu ve tansiyonun düşürülmesi için Yunanistan'ın gerekli tedbirleri almasının beklendiğini" vurguladığı bildirildi.

Görüş farklılıklarına rağmen olumlu bir havada geçtiği belirtilen görüşmede, iki tarafın üst düzey askeri yetkililerinin bir araya gelmesinin yararlı olacağı noktasında mutabık kalındığı kaydedildi.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Kardak Kayalıkları'nda yaşanan iki farklı olaydan ötürü gerilmişti. İlk gerginlik, Pazartesi gecesi Kardak bölgesine girmeye çalışan Yunan botunun ona engel olan Türk botuyla çarpışmasıyla ortaya çıkmış, ardından Salı günü öğlen saatlerinde Türk botlarının Yunanistan'ın Leros, Kilimli ve İstanköy'den (Kos) gelen 4 Yunan botunun Kardak'a gelmesini engellemesiyle tırmanmıştı.