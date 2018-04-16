Türkiye ile Yunanistan arasındaki bayrak krizinde yeni gelişme! Krizi tırmandıracak açıklama

Marusis, ''Onlar sadece Paskalya tatili için adaya gelmiş üç delikanlı'' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ege'de bulunan bir kayalığa dikilen Yunan bayrağının Türkiye'nin sahil güvenlik ekiplerince kaldırıldığı açıklamasının ardından Yunan hükümet sözcüsü ve bir yerel yetkiliden yalanlama geldi.

Çanakopulos, Yunan Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'dan aldıkları brifinglere göre Yunan toprağına yönelik Türk ihlalini teyit edemediklerini söyledi.

''Yine de meseleyi soğukkanlı ve çok ciddi şekilde soruşturmaya devam ediyoruz'' diye ekleyen Yunan hükümet sözcüsü ''Yıldırım'ın açıklaması tümüyle provokatif ve kınanmayı hak ediyor. Yunanistan asla 'gri bölgeler' (egemenliği tartışmalı bölgeler) kuramını kabul etmeyecek ve toprak bütünlüğünün, egemenliğinin sorgulanmasına izin vermeyecek'' çıkışını yaptı.

Fourni (Hurşit), Ankara'nın Ege'de egemenliğini ve statüsünü tartışmalı gördüğü bölgelerden.