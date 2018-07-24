Türkiye İran’a Yaptırımlara Karşı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Amerikalı yetkililere İran’a yönelik yaptırımlara karşı olduğunu belirttiğini ve bunları uygulamaya mecbur olmadıklarını söyledi.
Çavuşoğlu Azerbaycan’ı ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında, “Bir ülkeye başka bir ülke tarafından uygulanan yaptırımlara uymak zorunda değiliz. Yaptırımları da uygun bulmuyoruz” dedi.
Çavuşoğlu, “Ankara’da Amerika’yla görüşmeler yaptık ve onlara açıkça söyledik; Türkiye petrol ve gazını Azerbaycan, İran, Rusya ve Irak’tan alıyor. Eğer İran’dan şimdi almazsam bu ihtiyacı nereden karşılayacağım?” dedi.
Amerika Başkanı Donald Trump’ın Batılı ülkeler ve Tahran arasında 2015 tarihinde varılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından söz konusu anlaşmanın akıbeti meçhul.
Amerika dışında anlaşmada imzası bulunan ülkeler anlaşmanın devamından yana ancak Washington İran’a yönelik sert yaptırımları tekrar hayata geçirmeye hazırlanıyor ve bu yaptırımlara uymayacak şirketlere de gözdağı veriyor.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!
Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz
CHP'de flaş gelişme! Tüzün: Kurultay için yeterli imzaları topladık
Kars'ta büyük vahşet! Başına poşet geçirdikleri eşekleri müzik eşliğinde sopayla bayıltana kadar dövdüler
'Erkek arkadaşına nasıl davranacağını öğretmek için' ikizler 11 yaşındaki kıza tecavüz etti
KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Polisin 10 yaşındaki çocuğa uyguladığı 'orantısız güç' dünyayı ayağa kaldırdı
Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...
Ahmet Şık: Bana saldıran Alpay Özalan değil
Köle talep eden Kuveytli fenomene tepki yağıyor!
Kira vermekten bıktı, 350 liraya ev sahibi oldu
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum