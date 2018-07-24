Türkiye İran’a Yaptırımlara Karşı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Amerikalı yetkililere İran’a yönelik yaptırımlara karşı olduğunu belirttiğini ve bunları uygulamaya mecbur olmadıklarını söyledi.

Çavuşoğlu Azerbaycan’ı ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında, “Bir ülkeye başka bir ülke tarafından uygulanan yaptırımlara uymak zorunda değiliz. Yaptırımları da uygun bulmuyoruz” dedi.

Çavuşoğlu, “Ankara’da Amerika’yla görüşmeler yaptık ve onlara açıkça söyledik; Türkiye petrol ve gazını Azerbaycan, İran, Rusya ve Irak’tan alıyor. Eğer İran’dan şimdi almazsam bu ihtiyacı nereden karşılayacağım?” dedi.

Amerika Başkanı Donald Trump’ın Batılı ülkeler ve Tahran arasında 2015 tarihinde varılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından söz konusu anlaşmanın akıbeti meçhul.

Amerika dışında anlaşmada imzası bulunan ülkeler anlaşmanın devamından yana ancak Washington İran’a yönelik sert yaptırımları tekrar hayata geçirmeye hazırlanıyor ve bu yaptırımlara uymayacak şirketlere de gözdağı veriyor.

