Türkiye-İsrail Arasında Yeni Kriz mi?

İsrail bir süre önce tutukladığı Ebru Özkan’ı para kaçakçılığı ve Hamas’a paketler getirmekle suçladı.

27 yaşındaki Özkan, geçen ay Tel Aviv’de uçağa binerken tutuklanmıştı.

Özkan’a yöneltilen suçlamalardan biri 5 şişe parfüm kaçakçılığı. Avukatı suçlamanın saçma olduğunu belirtti ve Ebru Özkan’ın serbest bırakılması gerektiğini kaydetti.

Özkan kelepçeli halde bir İsrail askeri mahkemesine çıkartıldı. Özkan, düşman ajanlara para transfer etmek ve kamu güvenliğini tehdit etmekle soruşturuluyordu.

Suçlu bulunması halinde Özkan birkaç yıl hapis cezası alabilir.

Özkan başka malzemeler getirmekle de suçlansa savcılar Hamas’a para kazandırmak için 5 şişe parfüm kaçakçılığı yaptığını suçlamaların başına koydu.

Avukatı, Özkan’ın serbest bırakılması gerektiği düşüncesinde.

Avukatı Omara Khamaisi, Özkan’la Türkçe sorgulama yapılmadığını kaydetti.

Hamas’tan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Özkan’ın tutuklanmasına tepki gösterdi ve İsrail’in Kudüs’e seyahat eden Türk vatandaşlarına caydırıcı önlemler aldığını söyledi.

Çavuşoğlu, buna karşılık verileceğini ve ilişkilerin İsrail’in insani olmayan politikalarına son vermesiyle düzeleceğini kaydetti.

