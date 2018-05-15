HABER

Türkiye İsrail Büyükelçisinden Ülkesine Dönmesini İstedi

15.05.2018 17:40 | Son Güncelleme

Türk yetkililer, dün İsrail-Gazze sınırındaki gösterilerde Filistinliler’e ateş açılması ve can kayıplarının yaşanması sonrasında bugün Dışişleri Bakanlığı’na çağırdıkları İsrail Büyükelçisi Eitan Naeh’ten bir süre için ülkesine dönmesini istediklerini açıkladı

Türkiye İsrail Büyükelçisinden Ülkesine Dönmesini İstedi

Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Ankara, İsrail’in Ankara Büyükelçisinden bir süreliğine ülkesine dönmesini istedi.

Türkiye, Gazze sınırında yaşananlar nedeniyle Tel Aviv ve Washington’daki büyükelçilerini istişarelerde bulunmak üzere geri çağırmıştı. Türkiye,Gazze sınırında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 58 kişinin ölmesi ve 2400’ü aşkın Filistinli’nin yaralanması nedeniyle üç günlük yas ilan etmiş, İslam İşbirliği Örgütü’nü de acil toplantıya çağırmıştı.

Ankara, İsrail ateşinde Gazze sınırında yaralananları Türkiye’ye getirmeye hazırlandığını da açıkladı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Gazzeli yaralıları taşımak için Türkiye’nin hava köprüsü hazırlıkları yaptığını ve yürütülen müzakerelerin sonucunu beklediğini kaydetti.

Demircan Gazze’deki yetersizlikler nedeniyle yaralıların risk içinde olduğunu kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü de yaralı Filistinliler için Gazze’nin sağlık sisteminin yetersiz olduğunu kaydetti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Başbakan Yıldırım'dan Kudüs açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan Kudüs açıklaması

Emekliye 244 lira zam

Emekliye 244 lira zam

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fransa'dan son dakika açıklaması! 'Savaş çıkabilir'

Fransa'dan son dakika açıklaması! 'Savaş çıkabilir'

İsrail'in Belçika Büyükelçisi'nden skandal sözler: Filistin'de öldürdüğümüz herkes teröristti

İsrail'in Belçika Büyükelçisi'nden skandal sözler: Filistin'de öldürdüğümüz herkes teröristti

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

Flaş iddia: Erdoğan ve May ortak eylem planını açıklayacak

Flaş iddia: Erdoğan ve May ortak eylem planını açıklayacak

Suudi Arabistan'da askeri üsse saldırı!

Suudi Arabistan'da askeri üsse saldırı!

İsrail, Leyla bebeği de katletti! Ölü sayısı artıyor

İsrail, Leyla bebeği de katletti! Ölü sayısı artıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.