Türkiye İsrail Büyükelçisinden Ülkesine Dönmesini İstedi

Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Ankara, İsrail’in Ankara Büyükelçisinden bir süreliğine ülkesine dönmesini istedi.

Türkiye, Gazze sınırında yaşananlar nedeniyle Tel Aviv ve Washington’daki büyükelçilerini istişarelerde bulunmak üzere geri çağırmıştı. Türkiye,Gazze sınırında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 58 kişinin ölmesi ve 2400’ü aşkın Filistinli’nin yaralanması nedeniyle üç günlük yas ilan etmiş, İslam İşbirliği Örgütü’nü de acil toplantıya çağırmıştı.

Ankara, İsrail ateşinde Gazze sınırında yaralananları Türkiye’ye getirmeye hazırlandığını da açıkladı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Gazzeli yaralıları taşımak için Türkiye’nin hava köprüsü hazırlıkları yaptığını ve yürütülen müzakerelerin sonucunu beklediğini kaydetti.

Demircan Gazze’deki yetersizlikler nedeniyle yaralıların risk içinde olduğunu kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü de yaralı Filistinliler için Gazze’nin sağlık sisteminin yetersiz olduğunu kaydetti.