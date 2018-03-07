Türkiye ‘Kıbrıs Açıklarında Sondaj’ Uyarısını Yineledi

Başbakan Binali Yıldırım, Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmaları konusunda Türkiye’nin uyarılarını yineledi. KKTC Başbakanı Tufan Erhurman’ı Ankara’da ağırlayan Yıldırım, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, ExxonMobil enerji şirketine ait sondaj gemilerinin bölgedeki hareketliliğine dair bir soruyu da yanıtladı.

Yıldırım, Kıbrıs adasının açıklarındaki “tek taraflı” doğalgaz arama faaliyetlerine karşı olduklarını tekrarlayarak, bu tür adımların Kıbrıs Türkleri’nin haklarını ihlal ettiğini belirtti.

Başbakan Yıldırım, "Kıbrıs adasının etrafındaki her türlü doğal zenginlikler, hidrokarbon kaynakları adada yaşayan --gerek Kuzey'de gerekse Güney'de yaşayan-- bütün halkın ortak varlığıdır. Dolayısıyla buralarda tek taraflı girişilen faaliyetler asla bizim tarafımızdan hoş karşılanmaz” diye konuştu.

Yıldırım, “Bunun dışında emrivakilerle, oldu-bittilerle yapılacak bu ve benzeri kışkırtıcı faaliyetler karşılığını da uygun bir şekilde görecektir” ifadesini kullandı.

Türk savaş gemileri geçen ay adanın açıklarında doğalgaz çıkarmak için yol alan İtalyan Eni şirketine ait sondaj gemisine izin vermemişti.