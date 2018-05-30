Türkiye Menbiç için takvim açıkladı

ABD ise Türkiye ile herhangi bir anlaşma olmadığını açıkladı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde YPG tarafından kontrol edilen Menbiç kentiyle ilgili açıklamalarda bulundu. A Haber televizyonuna konuşan Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD'nin Menbiç konusunda ön mutabakata vardığını ve YPG'nin bu bölgeden çekilmesi konusunda görüş birliği sağlandığını söyledi.

Mutabakat sağlandıktan sonra uygulama safhasına geçileceğini belirten Çavuşoğlu, söz konusu eylem planının yaz sonuna kadar hayata geçirilebileceğini ifade etti.

"Mutabakat sağlandığında ertesi gün hemen hazırlık çalışmaları başlayacak. Hemen hazırlık çalışmaları biter bitmez, uygulama safhasına geçecegiz" diyen Dışişleri Bakanı, "Ama öyle 12 ay, 1 yıl değil. Aylar diyebileceğimiz, somut bir takvime bağlı eylem planı, yol haritası... Ve bu uygulandığı zaman, esasen diğer bölgeler için de bir umut olacak. Suriye'nın tüm kuzeydoğu bölgesini istikrara bu şekilde kavuşturabiliriz" ifadesini kullandı.

YPG'lilerin Türk ve ABD askerlerinin nezaretinde çekileceğini sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, "Tabii ki istihbaratımız da işin içinde olacak. Daha sonraki adımları da yine birlikte, askerlerimiz, istihbaratımız birlikte atacaklar" dedi.