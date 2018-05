‘Türkiye Müslüman Dünyasının Modeli ve Umuduydu’

The Center for the Study of Islam and Democracy- İslam ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi’nin düzenlediği otoriter rejimler ve demokrasinin düşüşü konulu panelde genelde Arap ülkelerindeki son durumla ilgili toplantılar vardı. Ama arada bir de Türkiye paneli düzenlendi.

Türkiye’yle ilgili panele düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü’nden Profesör Kemal Kirişçi ve Ortadoğu Enstitüsü’nden Gönül Tol katıldı. Ak Parti İnsan Haklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Harun Armağan da Türkiye’den Skype aracılığıyla katıldığı panelde görüşlerini aktardı.

Panelde belki de konuşmacıların söylemlerinden çok moderatörlerin söyledikleri dikkat çekti.

Toplantıları sunan İslam ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi Başkanı Radwan Masmoudi, Türkiye’nin bir zamanlar model ülke olduğunu söyledi.

Masmoudi, “Hepiniz biliyorsunuz Türkiye bütün bölgenin ve bütün Müslüman dünyasının modeli ve umuduydu. Türkiye’de işler nasıl gidiyor, Türkiye nereye gidiyor değerlendirmek istedik” ifadelerini kullandı.

Türkiye’yle ilgili panelin moderatörü Indiana Üniversitesi’nden Asma Afsaruddin’in söyledikleri de çok farklı değildi.