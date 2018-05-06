‘Türkiye Müslüman Dünyasının Modeli ve Umuduydu’

The Center for the Study of Islam and Democracy- İslam ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi’nin düzenlediği otoriter rejimler ve demokrasinin düşüşü konulu panelde genelde Arap ülkelerindeki son durumla ilgili toplantılar vardı. Ama arada bir de Türkiye paneli düzenlendi.
Türkiye’yle ilgili panele düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü’nden Profesör Kemal Kirişçi ve Ortadoğu Enstitüsü’nden Gönül Tol katıldı. Ak Parti İnsan Haklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Harun Armağan da Türkiye’den Skype aracılığıyla katıldığı panelde görüşlerini aktardı.
Panelde belki de konuşmacıların söylemlerinden çok moderatörlerin söyledikleri dikkat çekti.
Toplantıları sunan İslam ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi Başkanı Radwan Masmoudi, Türkiye’nin bir zamanlar model ülke olduğunu söyledi.
Masmoudi, “Hepiniz biliyorsunuz Türkiye bütün bölgenin ve bütün Müslüman dünyasının modeli ve umuduydu. Türkiye’de işler nasıl gidiyor, Türkiye nereye gidiyor değerlendirmek istedik” ifadelerini kullandı.
Türkiye’yle ilgili panelin moderatörü Indiana Üniversitesi’nden Asma Afsaruddin’in söyledikleri de çok farklı değildi.
Afsaruddin de “Gerçekte son döneme kadar Türkiye neredeyse küresel anlamda İslam demokrasisi için model kabul ediliyordu, bu imaj son olaylarla kayda değer şekilde zarar gördü. Türkiye’nin geleceğinin Ortadoğu’da ve İslam dünyasındaki demokrasi için önemli sonuçları var. Benim gibi Türkiye’yi ve insanlarını sevenler durumu endişeyle izliyor” dedi.
Türkiye’yle ilgili panelde, Kemal Kirişçi ve Gönül Tol, Türkiye’deki insan hakları ihlallerine dikkat çekerken, AK Partili Harun Armağan da iktidarı savundu.
Toplantıda Suudi Arabistan, Mısır ve diğer bazı Arap ülkeleriyle Türkiye’den demokrasi adına çok olumlu mesajlar verilmedi. Türkiye’nin de adının geçtiği coğrafyada konuşmacıların övgüsünü alan tek ülke Tunus oldu.
Tunus’tan İslam’la demokrasinin birlikte olabileceğini gösteren ülke olarak söz edildi.
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