Türkiye, New York Times Gezi Fuarı’nda

ABD'de yayınlanan ve ülkenin en saygın gazetelerinden biri sayılan The New York Times gazetesi tarafından düzenlenen Gezi Fuarı'na, Türkiye bu yıl da ülke olarak, Türk Hava Yolları da ana sponsor kuruluş olarak katıldı.

Nafiz Albayrak / New York, 27 Ocak (DHA) - Dünyanın değişik bölgelerinden ve ülkelerinden, konaklama, yolculuk ve turizm organizasyonlarını tek çatı altında toplaya ve Türkiye'nin dehem ülke hem de THY aracılığı ile sponsor olarak katıldığı New York Times Gezi Fuarı, dün kapılarını turizm severlere açtı.

New York Türk Kültür ve Turizm Ofisinin önderliğindeki Türkiye standında, turizm sektörü temsilcileri ve seyahat uzmanları da yerlerini aldı. Fuarın ilk gününde, Türkiye standına gelen ziyaretçilere, simit ve baklava ikram edildi. Türk Hava Yolları bu kez fuara kendi standını açarak katıldı. DHA'ya konuşan New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, New York Times Gezi Fuarı'nın, Kuzey Amerika'nın en büyük fuarlarından biri olduğunu söyledi. Bu yıl ki fuara, önceki yıllardan farklı olarak Türk Hava Yolları'nın da ana sponsorlardan biri olduğunu belirten Yalçın, ‘Bu fuarda ülkemizin her yıl yer alması çok önemli. Biliyorsunuz, ülkemiz en önemli turizm ülkelerinden birisi, 2015'te altıncı en çok ziyaret edilen ülkeydi. Burada olduğumuz, ülkemiz bu fuarda yer aldığı için ben çok mutluyum. Geçen yıl ülkemizi 30 milyon turist ziyaret etti. Önceki yıla oranla yüzde 28 bir artışı ifade ediyor bu. Biz bu rakamların çok daha yukarıya gitmesini, çok daha hızlı oranlarda artmasını istiyoruz. Özellikle ABD ve Kuzey Amerika çok iyi bir pazar. Bu fuar da bu pazara açılmak için en iyi yöntemlerden birisi' diye konuştu. (Fotoğraflı)

