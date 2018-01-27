Türkiye, New York Times Gezi Fuarı’nda

Nafiz Albayrak / New York, 27 Ocak (DHA) - Dünyanın değişik bölgelerinden ve ülkelerinden, konaklama, yolculuk ve turizm organizasyonlarını tek çatı altında toplaya ve Türkiye'nin dehem ülke hem de THY aracılığı ile sponsor olarak katıldığı New York Times Gezi Fuarı, dün kapılarını turizm severlere açtı.

ABD'de yayınlanan ve ülkenin en saygın gazetelerinden biri sayılan The New York Times gazetesi tarafından düzenlenen Gezi Fuarı'na, Türkiye bu yıl da ülke olarak, Türk Hava Yolları da ana sponsor kuruluş olarak katıldı.

Fuarın ilk gününde, dünyanın değişik bölgelerinden sektör temsilcilerini ağırlandı. Afrika, Asya, Avustralya/Güney Pasifik, Kanada, Karayipler, Avrupa, Latin Amerika, Meksika ve ABD bölümleri altında 500den fazla katılımcının yer aldığı fuarda Türkiye, önceki yıllarda olduğu gibi bu kez de fuarın girişinde stant açtı. Bu yıl da ‘Turkey Home' temasının öne çıktığı Türkiye standında, Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtıldı, fuara katılan öteki ülkeler de kendilerine özgü değerlerini sergiledi.