Türkiye'nin AB Dönem Başkanlığı'nı yok sayma açıklaması ne anlama geliyor?

Türkiye'nin AB üyelik sürecinde en fazla sorun yaşadığı ülkeler arasında yer alan Avusturya’nın son dönemdeki politikalarına tepki olarak 1 Temmuz’da başlayacak AB Dönem Başkanlığı’nı yok sayacağını açıklaması, eşine pek rastlanan bir uygulama olmamasıyla dikkat çekiyor.

Hürriyet'in özel haberine göre daha önce AB tarafından yayımlanan olumsuz içerikli bazı belgeleri ‘yok sayma’ yaklaşımı izleyen Türkiye, bir ülkenin ‘AB Dönem Başkanlığı’nı yok sayma’ uygulamasını ise ikinci kez gündeme taşıyor. Ankara, 2012’nin ikinci yarısında Kıbrıs Rum Kesimi’nin altı aylık dönem başkanlığını yok saymıştı. Avusturya için dile getirilen yaklaşımın pratikte tam olarak hayata geçip geçmeyeceğinin ise eylülde netleşmesi bekleniyor. Avusturya, diğer aday ülkelerin dışişleri bakanları ile birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu, ‘GYMNICH’ olarak adlandırılan gayriresmi nitelikli AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’na davet etmeyi planlıyordu.

Çelik’in çıkışı sonrası Ankara’nın bu yönde davet gelmesi halinde nasıl hareket edeceği merak konusu.