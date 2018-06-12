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Türkiye'nin AB Dönem Başkanlığı'nı yok sayma açıklaması ne anlama geliyor?

DÜNYA HABERLERİ  | 12.06.2018 10:38 | Son Güncelleme

AVRUPA Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik Türkiye’nin Avusturya’nın son dönemdeki politikalarına tepki olarak 1 Temmuz’da başlayacak AB Dönem Başkanlığı’nı yok sayacağını açıklamıştı. Peki bu karar ne anlama geliyor?

Türkiye'nin AB Dönem Başkanlığı'nı yok sayma açıklaması ne anlama geliyor?

Türkiye'nin AB üyelik sürecinde en fazla sorun yaşadığı ülkeler arasında yer alan Avusturya’nın son dönemdeki politikalarına tepki olarak 1 Temmuz’da başlayacak AB Dönem Başkanlığı’nı yok sayacağını açıklaması, eşine pek rastlanan bir uygulama olmamasıyla dikkat çekiyor.

Hürriyet'in özel haberine göre daha önce AB tarafından yayımlanan olumsuz içerikli bazı belgeleri ‘yok sayma’ yaklaşımı izleyen Türkiye, bir ülkenin ‘AB Dönem Başkanlığı’nı yok sayma’ uygulamasını ise ikinci kez gündeme taşıyor. Ankara, 2012’nin ikinci yarısında Kıbrıs Rum Kesimi’nin altı aylık dönem başkanlığını yok saymıştı. Avusturya için dile getirilen yaklaşımın pratikte tam olarak hayata geçip geçmeyeceğinin ise eylülde netleşmesi bekleniyor. Avusturya, diğer aday ülkelerin dışişleri bakanları ile birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu, ‘GYMNICH’ olarak adlandırılan gayriresmi nitelikli AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’na davet etmeyi planlıyordu.

Çelik’in çıkışı sonrası Ankara’nın bu yönde davet gelmesi halinde nasıl hareket edeceği merak konusu.

BAŞKA ÜLKE UYGULAMADI

AB Dönem Başkanı’nı yok sayma yaklaşımı Türkiye’den başka hiçbir aday ülke tarafından uygulanmadı. Bu yaklaşım, bazı pratik zorluklar yaratsa da ilişkilerin devamını engelleyen bir durum yaratmıyor. Türkiye, yok saydığı Kıbrıs Rum Kesimi’nin Dönem Başkanlığı sırasında ilişkileri AB Komisyonu ve AB Konseyi aracılığıyla sürdürmüştü. Bununla birlikte AB Dönem Başkanı ile iyi ilişkilerin bulunması, süreçte bazı olumlu gelişmeleri beraberinde getirebiliyor. Bunun son örneği, büyük ölçüde mevcut Dönem Başkanı Bulgaristan’ın inisiyatifiyle yapılması sağlanan, 26 Mart’taki Varna’daki liderler toplantısıydı. AB yetkilileri, ilişkilerdeki mevcut gerginlikleri arttıracak ya da sorunlara sorun ekleme potansiyeli taşıyan adım ve kararlardan kaçınılmasının tüm tarafların çıkarına olacağının altını çiziyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avusturya AB Avrupa Birliği dönem başkanlığı yok sayma

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sayenizde tüm uygar dünya bizi yok saymış hala konuşuyorsunuz. Bu iktidarın gittiği gün ülkem için yeniden dirilişin miladı olacaktır.
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