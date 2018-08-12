Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğu'na kundaklama girişimi

Olay Cumartesi gecesi yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi, Amsterdam'daki Müze Meydanı'nda (Museumplein) bulunan başkonsolosluk binasına yanıcı bir nesne fırlattı. Bunun üç küçük gaz bidonundan oluşan ev yapımı bir molotof kokteyl olduğu belirlendi.
Saldırı sonucu başkonsolosluk binasında ufak çaplı bir yangın meydana geldi. Alevler büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili hiçbir yaralanma meydana gelmediği açıklandı.
Amsterdam polisi, saldırıdan kısa süre sonra şüpheli bir kişiyi gözaltına aldı. Polis, zanlıyı ateş ederek etkisiz hale getirdi. Saldırının nedeni ve saldırganın kimliği konusunda açıklama yapılmadı.
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