Türkiye'nin iadesini istediği Salih Müslüm Avrupa Konseyi'nde ortaya çıktı

NTV'nin haberine göre terör örgütü PYD'nin eski Eş Başkanı Salih Müslüm Strasbourg'da ortaya çıktı. Türkiye'nin iadesini istediği Salih Avrupa Konseyi'nden bir toplantıya katılıyor.
Türkiye'nin de üyeleri arasında yer aldığı Avrupa Konseyi'nde Afrin operasyonu hakkında bir etkinlik düzenlendi.
HDP'Lİ VEKİLLERİN ÜYESİ OLDUĞU GRUP ORGANİZE ETTİ
AKPM Türk heyetindeki HDP'li milletvekillerinin üyesi olduğu Birleşik Avrupa Solu grubu tarafından organize edilen toplantıda Salih Müslüm katıldı.
Etkinliğin düzenleneceği geçen hafta duyurulmuş ancak Salih Müslüm'ün konuşmacı olarak katılacağı belirtilmemişti.
SALONDA HDP'Lİ VEKİLLER DE VARDI
Etkinlikte AKPM üyesi HDP'li milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü ve Hişyar Özsoy da hazır bulundu. Salondakiler arasında HDP Mardin millevtekili Mithat Sancar da vardı.
SALİH MÜSLİM, AFRİN OPERASYONUNU DEĞERLENDİRDİ
Salih Müslüm etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Afrin operasyonunu kendileri açısından "DAEŞ'a karşı mücadelenin devamı" olarak tanımladı.
Salih ayrıca Afrin operasyonu sırasında Ankara ve Şam'ın bir tür anlaşma yaptıklarını öne sürdü. Salih Müslüm acil insani yardıma ihtiyaç olduğu mesajı verdi.
Müslüm Rusya'nın yardım teklifinde bulunduğunu, ancak Moskova'nın Afrin operasyonunda Ankara'ya yardımı nedeniyle bu teklifin kendileri tarafından reddedildiğini de söyledi.
Müslüm'e Avrupa Konseyi'ni ziyaret eden VIP'lerin korunmasından sorumlu sivil Fransız polisi eşlik ediyor.
Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği ve AKPM'deki heyet başkanı AKP Samsun milletvekili Akif Çağatay Kılıç hakkında kırmızı bülten bulunan Müslüm'ün Türkiye'nin üye olduğu bir platforma konuşmacı olarak davet edilmesine tepki gösterdi.
Salih Müslim geçtiğimiz yıllarda Avrupa Konseyi'ne iki kez daha gelmişti. Türkiye daha önce Çekya ve İsveç'ten Salih Müslüm'ün iadesini istemişti.
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