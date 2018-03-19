HABER

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği'ne saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2018 09:36 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği'ne molotofkokteylli saldırı düzenlendi.

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği'ne saldırı

Kopenhag Emniyetinden Torben Madsen, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede devriye gezen polislerin olayı saat 02.55’te fark ettiğini belirtti.

Bölgeye çok sayıda polis ekibinin gönderildiğini söyleyen Madsen, olayı fark eden polis ekibinin kaçan kişileri yakalamak yerine binada çıkan yangını söndürmeye odaklandığını kaydetti. Madsen, büyükelçilik binasına 4 saldırgan tarafından 4 molotofkokteyli atıldığını düşündüklerini ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Madsen, saldırganların kim olabileceği hakkında bilgi paylaşmadı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı ancak büyükelçilik binasında hasar meydana geldi. Büyükelçilikten henüz bir açıklama yapılmazken bina önünde polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.

AA

Son dakika! Özel Kuvvetler Afrin'deSon dakika! Özel Kuvvetler Afrin'de
'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!''Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!'
Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelirErdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Kopenhag saldırı

En Çok Okunan Haberler

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Hamile eşini vurdu, gerçek hastanede ortaya çıktı!

Hamile eşini vurdu, gerçek hastanede ortaya çıktı!

Survivor 2018'e katılan son yarışmacı Belma Canbeldek kimdir? Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye olmuştu?

Survivor 2018'e katılan son yarışmacı Belma Canbeldek kimdir? Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye olmuştu?

O buluşmada alınan Erdoğan kararı

O buluşmada alınan Erdoğan kararı

Afrin'den kaçan teröristlerin son mesajı ortaya çıktı!

Afrin'den kaçan teröristlerin son mesajı ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
rusya iran yurtdışında alehine olanları öldürüyor. Türkiyeninde yurtdışındaki düşmanları teker teker temizleme vakti geldi.
Diğer Haberler
İngiltere'den Afrin'e gitti! Terör örgütü öldürüldüğünü duyurdu

İngiltere'den Afrin'e gitti! Terör örgütü öldürüldüğünü duyurdu

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ABD'de patlama! Yaralılar var

ABD'de patlama! Yaralılar var

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Dansçı metrelerce yükseklikten düşerek öldü!

Dansçı metrelerce yükseklikten düşerek öldü!

İngiltere bu haberle karıştı! Kraliçe Elizabeth'i tahttan indirmek istiyor

İngiltere bu haberle karıştı! Kraliçe Elizabeth'i tahttan indirmek istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.