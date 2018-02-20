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Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne 'beyaz toz' bulunan zarf gönderildi

DÜNYA HABERLERİ  | 20.02.2018 23:56 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne, içinde beyaz toz bulunan bir zarf gönderildi. İlk belirlemelere göre zarfın içinde zararlı bir maddeye rastlanmadığı kaydedildi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne 'beyaz toz' bulunan zarf gönderildi

Edinilen bilgiye göre, başkentteki bazı büyükelçiliklere gönderilen ve içinde beyaz toz bulunan zarflardan Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne de gönderildi. İlk belirlemelere göre zarfın içinde zararlı bir maddeye rastlanmadığı kaydedildi.

Moskova Emniyet Müdürlüğünden bir süre önce yapılan açıklamada, Moskova'da bazı büyükelçiliklere içinde beyaz toz bulunan zarfların gönderildiği belirtilmişti.

Son günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın eşi ve İngiltere Parlamentosu da dahil olmak üzere çok sayıda yere, içinde beyaz toz bulunan zarflar gönderilmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Moskova Büyükelçiliği Türkiye beyaz toz

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