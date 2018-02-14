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'Türkiye’nin operasyonu ABD askerlerinin güvenliğini riske atıyor'

DÜNYA HABERLERİ  | 14.02.2018 00:31 | Son Güncelleme

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Daniel Coats, Türkiye’nin Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı'nın bölgedeki ABD askerlerinin güvenliğini riske attığını savundu.

'Türkiye’nin operasyonu ABD askerlerinin güvenliğini riske atıyor'

ABD Ulusal İstihbarat Ajansı Direktörü Dan Coats, Türkiye’nin Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı'nın bölgedeki ABD askerlerinin güvenliğini riske attığını savundu.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Coats, Senato İstihbarat Komitesi’nde "Dünya Genelindeki Tehditler" konulu panelde yaptığı konuşmada, harekata değinerek, şunları belirtti:

"Türkiye, Orta Doğu’da Kürt hırsını engellemek için yollar arayacak ve Suriye’nin kuzeybatı bölgesinde devam etmekte olan Türk saldırısı DEAŞ’a karşı mücadeleyi bölgede karmaşık hale getiriyor ve alandaki ABD güçlerini riske atıyor."

"İRAN TERÖRÜ DESTEKLEYEN TEMEL DEVLET OLMAYA DEVAM EDECEK"

Konuşmasında İran konusuna da değinen Coats, "İran terörü destekleyen temel devlet olmaya devam edecek" ifadesini kullanarak, ülkenin özellikle Irak, Suriye ve Yemen’de bu girişimlerde bulunmaya devam edeceğini kaydetti.

Coats, "İran bölgedeki etkisini arttırmanın yollarını arayacak. DEAŞ’a karşı mücadeleyi kullanacak ve savaş alanındaki kazançlarını, güvenlik ve ekonomik anlaşmalara dönüştürmeye çalışacaktır.” dedi. Ulusal İstihbarat Direktörü ayrıca, İran’ın ABD’yi tehdit edecek askeri gelişimini devam ettireceğine inandıklarını belirterek, İran’ın Orta Doğu’daki “en geniş” balistik füze gücüne sahip olan ülke olduğunu söyledi.

"2018 ARA SEÇİMLERİNDE RUS ETKİSİ MUHTEMEL BİR TEHDİT"

Coats, konuşmasında Rusya konusunu ABD seçimlerine müdahale bağlamında değerlendirerek, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimleri sırasında "çok iyi bir iş" çıkardığını hissettiğini belirtti.

Coats, "Hiç şüphemiz yok ki geçmişteki çalışmalarının çok başarılı olduğu kanısındalar ve 2018 ara seçimlerinde Rus etkisi muhtemel bir tehdit olarak önümüzde." diye konuştu.

Coats, Suriye muhalefetinin artık Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirecek güçte olmadığını, ancak önümüzdeki bir yıl içinde çatışmayı sürdürebilecek yetenekte olduğunu söyledi.

ABD'den dikkat çeken Esad raporuABD'den dikkat çeken Esad raporu

"ESAD'I DEVİREMEZ"

Öte yandan Sputnik'in haberine göre Coats, Suriye muhalefetinin artık Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirecek güçte olmadığını, ancak önümüzdeki bir yıl içinde çatışmayı sürdürebilecek yetenekte olduğunu söyledi.

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nin sitesinde yayınlanan Coats'un raporunda, "Suriye muhalefetinin 7 yıldır süren isyanı muhtemelen artık Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirecek veya giderek artan askeri geri kalmışlığı yok edecek güçte değil" ifadelerine yer verildi.

Sputnik'in haberine göre Raporda, "İsyancılar muhtemelen çatışmayı en azından önümüzdeki bir yıl daha sürdürecek gücü koruyacak" dendi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Daniel Coats Türkiye Afrin

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Amerika'nın operasyonu tüm Türkiye'nin güvenliğini riske atıyor. Aşağılık herif
abdnin orada ne işi var? çekin jonilerinizi..
iran abd rusya israil hepiniz aynısınız terörü destekleyip ülkelerin kanını emen emperyalistlersiniz. buna islam ülkesi olan iran da dahil. yıllarca pkkya destek verdiler. abd hele ne işin var senin Suriye'de. guvenligi tehtit altindaymiş bak sen suna.. vur mehmetçiğim vur yedi düvel duysun. allah muzaffer eylesin ordumuzu
ABD askerlerinin hayatının riske girmesi çok endişe verici bir durum bunun en iyi çözümü Suriye ve Irak taki bütün askerlerini ülkeye çağır böyle bir risk tamamen ortadan kalksın
niçin risk söyliyim kahramanlar afrine girdiği için bazı pyd li teröristler amerikaya sizin yüzünüzden oldu deyip conilerin kafasınamı sıkıyor yoksa :)
O zaman sizde askerlerinizi çekin oradan. Gayri-nizami harp bizim işimiz.
Bunlar hep bir babayiğidin çıkıp "Gerçek terörist amerikadır" diyemediği için oluyor. Bütün dünyaya anlatmak, açıklamak veya belgelemek çok zor değil. Hergün masum insanlarımız ölüyor. Neden hala kimse net hamleler yapamıyor ?
hala daes diyorlar ya. daes mi kaldi bitti gitti o hikaye artik kendileri yaratti kendileri yok etti. o bahaneyle yerlestiler suriyeye , ustune pkk yi eğittiler buyuttuler
dedolup gidersiniz kendi ülkenize her yerden sorun kalmaz dünyada
çek ozaman o kahrolası askerciklerinide geberip gitmesinler
asıl sizin varlığınız bizi tehlikeye atıyor ne gerizekalı bir millet bu abd yaa
Defolup gidin o zaman,ne işiniz var burda?
iran terorumu destekliyor .. yahu buna kim inanir kadir inanir. abd neyi destekliyor acaba kanitlanmis sekilde
askerlerinizin güvenliği riske giriyorsa toplayıp gidin neyiniz var neyiniz yoksa "AFRİN e Girmeyin" diyerek Teröristlere "Güvenli Bölge" kurma niyetini açık eden Birileri : Birde ; PYD PKK ile anlaşıp ,Halepten AFRİN e Mehmetçiğe karşı kurşun sıksınlar die Teröristlerle Anlaşan ESED i kurtarmanın derdine düşmüş ağız birliği etmişler " ESEDle Görüşüp anlaşın" diyorlar başkada bişey demiyorlar
BÜGÜNE KADAR BİZ ÖLDÜK BUNDA SONRA SIRA SİZDE
İncirlik kapanır bu gidişle Abd ile savaşırız biz gibi
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