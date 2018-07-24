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Türkiye'nin yangın söndürmek için yardım teklifine Yunanistan'dan ret: Zaten yağmur yağacak

DÜNYA HABERLERİ  | 24.07.2018 20:19 | Son Güncelleme

Yunanistan'da çıkan büyük yangında ölü sayısı 80'e yaklaştı. Ülkede bazı köy ve beldeler haritadan silinirken, hükümet de OHAL ilan etti. Türkiye ise söndürme çalışmalarına yardım etmek için önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun telefon temaslarıyla teklif götürdü. Yunanistan'ın cevabı ise şaşırttı: Gerek yok, zaten yakında yağmur yağacak.

Türkiye'nin yangın söndürmek için yardım teklifine Yunanistan'dan ret: Zaten yağmur yağacak

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında meydana gelen yangınlarda en az 74 kişi yaşamını yitirdi. Atina'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki Penteli ve Rafina bölgelerinde başlayan ve kısa sürede ormanlık araziden meskun mahallelere sıçrayan yangınlar, Yunanistan tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birine yol açtı.

YANGINDAN KAÇARKEN DENİZDE BOĞULDULAR

Şiddetli ve yön değiştiren rüzgarlarla kısa sürede farklı kollardan geniş bir bölgeye yayılan alevler sebebiyle ev ve araçlarında mahsur kalan onlarca kişi can verdi.

EN AZ 100 KİŞİ KAYIP

Öte yandan alevlerden kaçarak denize girdikten sonra boğulan en az 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Alevlerden kaçarak sahile ulaşan 700'den fazla kişi ise Sahil Güvenlik ekipleri ve özel tekneler tarafından güvenli bölgelere taşındı. Yunan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Stavroula Malliri, yangınlarda 74 kişinin hayatını kaybettiğini, 23'ü çocuk 164 kişinin yaralandığını açıkladı. Bölgede arama çalışmaları devam ederken, 100'den fazla kişinin ise kayıp olduğu tahmin ediliyor.

TÜRKİYE İKİ KEZ YARDIM TEKLİF ETTİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'la telefonda görüştü. Başsağlığı dileyen Erdoğan, Türkiye olarak Yunanistan'a yardıma hazır olduklarını kaydetti.

Erdoğan'ın ardından da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ı aradı. Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Kocias ile telefon görüşmesinde Türkiye'nin her türlü yardıma hazır olduğunu belirtti.

YUNANİSTAN TÜRKİYE'NİN YARDIMINI REDDETTİ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ise, Türkiye'nin yardım teklifini redderek "Zaten yakında yağmur yağmasını bekliyoruz" cevabını verdi. Öte yandan Atina basını, Yunanistan'ın ABD'den yangın söndürme uçağı istediğini yazdı.

BİR BELDE HARİTADAN SİLİNDİ

Rafina yakınlarındaki Mati beldesi ise yangının en çok etkisini gösterdiği bölge oldu. Yazlık beldede binden fazla evin kül olduğu, yüzlerce aracın ise yanarak kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Civardaki Kallitehnipolis bölgesinde ise yangın söndürme ve soğutma çalışmaları ise aradan geçen 24 saatin ardından devam ediyor.

Can kaybının yüksek olmasının, farklı bölgelerde neredeyse aynı saatlerde başlayan yangınları söndürmek için itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması ve yaklaşık 80 kilometre hızla esen rüzgarın aniden yön değiştirmesi ile alevlerin meskun bölgelerde hızla yayılmasından kaynaklandığı ifade ediliyor.

İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde ülkede 47 yangın çıktığı, bunlardan 15'inin ise Atina çevresinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Atina'nın 50 kilometre batısındaki Kineta bölgesinde ormanlık alanda başlayan ve başkenti duman altında bırakan yangın ise halen tam olarak kontrol altına alınamadı.

Yangınlar dolayısıyla Atina'nın da içinde olduğu Attiki bölgesinin bazı kesimlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

ÜLKEDE 3 GÜNLÜK YAS

Bu arada ülkede üç günlük yas ilan edilmişti. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras halka hitabında, hayatını kaybedenler anısına 3 günlük milli yas ilan edildiğini açıklamıştı.

Yunanistan Meclisi Başkanı Nikos Voutsis'in kararıyla yangın felaketi sebebiyle mecliste bayraklar yarıya indirilmişti.

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Türkiye yangın Yunanistan Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu

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