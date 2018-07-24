Türkiye'nin yangın söndürmek için yardım teklifine Yunanistan'dan ret: Zaten yağmur yağacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'la telefonda görüştü. Başsağlığı dileyen Erdoğan, Türkiye olarak Yunanistan'a yardıma hazır olduklarını kaydetti.

Öte yandan alevlerden kaçarak denize girdikten sonra boğulan en az 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Alevlerden kaçarak sahile ulaşan 700'den fazla kişi ise Sahil Güvenlik ekipleri ve özel tekneler tarafından güvenli bölgelere taşındı. Yunan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Stavroula Malliri, yangınlarda 74 kişinin hayatını kaybettiğini, 23'ü çocuk 164 kişinin yaralandığını açıkladı. Bölgede arama çalışmaları devam ederken, 100'den fazla kişinin ise kayıp olduğu tahmin ediliyor.

Şiddetli ve yön değiştiren rüzgarlarla kısa sürede farklı kollardan geniş bir bölgeye yayılan alevler sebebiyle ev ve araçlarında mahsur kalan onlarca kişi can verdi.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında meydana gelen yangınlarda en az 74 kişi yaşamını yitirdi. Atina'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki Penteli ve Rafina bölgelerinde başlayan ve kısa sürede ormanlık araziden meskun mahallelere sıçrayan yangınlar, Yunanistan tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birine yol açtı.

Erdoğan'ın ardından da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ı aradı. Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Kocias ile telefon görüşmesinde Türkiye'nin her türlü yardıma hazır olduğunu belirtti.

YUNANİSTAN TÜRKİYE'NİN YARDIMINI REDDETTİ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ise, Türkiye'nin yardım teklifini redderek "Zaten yakında yağmur yağmasını bekliyoruz" cevabını verdi. Öte yandan Atina basını, Yunanistan'ın ABD'den yangın söndürme uçağı istediğini yazdı.

BİR BELDE HARİTADAN SİLİNDİ

Rafina yakınlarındaki Mati beldesi ise yangının en çok etkisini gösterdiği bölge oldu. Yazlık beldede binden fazla evin kül olduğu, yüzlerce aracın ise yanarak kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Civardaki Kallitehnipolis bölgesinde ise yangın söndürme ve soğutma çalışmaları ise aradan geçen 24 saatin ardından devam ediyor.

Can kaybının yüksek olmasının, farklı bölgelerde neredeyse aynı saatlerde başlayan yangınları söndürmek için itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması ve yaklaşık 80 kilometre hızla esen rüzgarın aniden yön değiştirmesi ile alevlerin meskun bölgelerde hızla yayılmasından kaynaklandığı ifade ediliyor.