Türkiye Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali'ne desteği kesti

Festival yönetimi, destek kesildiği için programı küçültmek zorunda kaldıklarını açıkladı.Nürnberg'de bu yıl 23'üncü kez düzenlenecek olan Türkiye-Alman Film Festivali mali problemlerin üstesinden gelmeye çalışıyor. Festival yönetiminin verdiği bilgilere göre, festivale yaklaşık 10 yıldır teşvik sağlayan Türkiye son iki senedir desteğini kesti. Festival Direktörü Adil Kaya, Türkiye'nin teşvik vermemesi nedeniyle geçen yıl 50 bin euroluk finansman açığı doğduğunu söyledi. Alman haber ajansı dpa'ya açıklamalarda bulunan Kaya, Türkiye Kültür Bakanlığı'nın bu yıl da karara "gerekçe göstermeden" festivalin teşvik talebini geri çevirdiğini söyledi.

"Programı küçültmek zorunda kaldık"

Yaklaşık 10 yıldır Türkiye festival bütçesine her sene 50 bin ile 60 bin euro arasında katkı sağlıyordu. Film festivalinin hayata geçirilmesinin toplam maliyetinin 360 bin euro dolayında olduğu belirtiliyor.

Film Festivali Yönetmeni Ayten Akyıldız, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, son iki yıldır Kültür Bakanlığı'nın festivale destek vermediğini doğruladı. Akyıldız, "Türkiye'nin yurt dışındaki birçok etkinliğe bütçe ayıramadığını biliyoruz. 2017'de destek alamadık, 2018'de de desteğimiz geri çevrildi, festivalimiz sadece Almanya'dan destekleniyor" dedi. Akyıldız, "Nürnberg Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu ile görüştüğümüzde Türkiye'nin gündeminden dolayı bu tür yapılan desteklere son iki yılda bütçe ayrılmadığı söylendi" dedi.