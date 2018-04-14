Türkiye: Operasyon yerinde tepki

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, hava saldırısı “yerinde bir tepki” olarak nitelendirdi.Duma'da kimyasal silahla düzenlendiği iddia edilen saldırıdan Beşar Esad rejimini sorumlu tutan ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye hava saldırısına ilişkin olarak Türkiye'den ilk açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndana geldi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, düzenlenen operasyonun “yerinde bir tepki olarak görüldüğü” vurgulandı. Açıklamada, "Rejim tarafından gerçekleştirildiği yönünde güçlü şüphe bulunan Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz” ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Esad yönetimi sivilleri öldürmekle suçlanarak, "Yedi yılı aşkın süredir gerek konvansiyonel, gerek kimyasal silahlarla kendi halkına zulmeden Suriye rejiminin insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları alanındaki sicili sabittir” denildi.

Açıklamada, Türkiye'nin "bu tür suçların cezasız kalmamasının ve hesap verilebilirliğin tesis edilmesinin benzer hadiselerin tekrarının önlenmesi açısından kritik önemi haiz olduğuna” inandığına dikkat çekildi.