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‘Türkiye Ortadoğu’da Kürtler’in Hırslarını Dizginlemeye Çalışıyor’

07.03.2018 00:53 | Son Güncelleme

ABD Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Dan Coats Kongre’de katıldığı oturumda “Türkiye Ortadoğu’da Kürtler’in hırslarını dizginlemeye çalışıyor. Türkiye’nin kuzey Suriye’ye devam eden harekatı bölgede IŞİD’e karşı verilen mücadeleyi zorlaştırıyor ve bölgede konuşlanmış ABD güçlerine yönelik riskleri artırıyor” değerlendirmesini yaptı

‘Türkiye Ortadoğu’da Kürtler’in Hırslarını Dizginlemeye Çalışıyor’

ABD Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Dan Coats, Kongre’de katıldığı oturumda Türkiye’nin Afrin operasyonuna yönelik ABD’nin eleştirilerini yineledi.

Coats, Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu’nda “Dünya Genelinde Tehditler” başlıklı oturuma katılarak, senatörlerin sorularını yanıtladı.

Oturumun başındaki açıklamasında Türkiye’nin Afrin operasyonuna da değinen Coats, “Türkiye Ortadoğu’da Kürtler’in hırslarını dizginlemeye çalışıyor. Türkiye’nin kuzey Suriye’ye devam eden harekatı bölgede IŞİD’e karşı verilen mücadeleyi zorlaştırıyor ve bölgede konuşlanmış ABD güçlerine yönelik riskleri artırıyor” diye konuştu.

Coats, IŞİD’in Irak ve Suriye’de toprak kaybına rağmen Amerikan çıkarlarına tehdit oluşturmaya devam ettiğini de belirterek, örgütün şimdi muhtemelen “bölgede yeniden toparlanmaya, küresel varlığını genişletmeye ve dünya genelinde saldırılar planlamaya ve teşvik etmeye” odaklanacağını söyledi.

El Kaide’nin de küresel terörizmin büyük bir aktörü olmayı, uzun vadeli bir stratejiye öncelik vermeyi, ABD ve ABD’nin yurtdışındaki çıkarlarına saldırı niyeti taşımayı sürdüreceğini belirten Coats, İran’ın da Ortadoğu’da “en önde gelen terör destekçisi devlet ve bir hasım” olmaya devam ettiğini kaydetti.

Coats, “(İran’ın) kışkırtıcı ve agresif davranışları, ABD güçlerini ve bölgedeki müttefikleri tehdit eden, özellikle Irak, Suriye ve Yemen’de gerilimi tırmandırıcı eylemlere yönelik potansiyeli artırıyor” diye konuştu.

Dan Coats, Suriye’de de 2018 boyunca karışıklık ve çatışmaların devam edeceği öngörüsünde bulunarak, Şam’ın şu anda olduğu gibi kentsel alanları yeniden ele geçirme girişimlerini sürdürdüğü müddetçe şiddetin de tırmanacağını kaydetti.

“ABD Rusya’ya karşı henüz tutarlı stratejiye sahip değil”

Oturumda Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesi konusu da tartışıldı. Coats, ABD hükümetinin, Rusya’nın ABD’de Kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerine olası müdahalesini engellemek için henüz “tutarlı bir stratejiye” sahip olmadığını söyledi.

Coats, hükümetin Rusya’nın seçim müdahalesine karşı önlem alma ihtiyacının “çok iyi farkında olduğunu” söyledi ancak Demokrat senatör Mazie Hirono’nun “Neden hükümetin bütünlüklü bir stratejisi yok” sorusuna, “Bunun ele alınması gerektiğini anlıyoruz. Sorunuza spesifik bir yanıtım yok” yanıtını verdi. Hirono ise buna karşılık olarak, bunun Başkan Donald Trump için “ana öncelik olmadığı” yorumunda bulundu.

Coats, ABD’nin henüz “Rusya tarafından güçlü bir çaba ortaya konduğuna dair bir kanıt görmediğini” ancak Rusya’nın “zarar verici” faaliyetlerini sürdürdüğünü bildiklerini kaydetti. Coats, “Birşeyler yapıyor olmaları hayli muhtemel. Sadece ne kadar, ne zaman ve nerede olduğunu bilmiyorum” ifadesini kullandı.

Coats, ABD Hazine Bakanlığı’nın en erken gelecek hafta, Rusya soruşturmasında özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından suçlanan 13 Rus vatandaşına karşı yaptırımlar getirebileceğini de bildirdi.

Coats, “Rusya’nın, demokratik değerlerimizi ve ittifaklarımızı zayıflatma niyetiyle, muhtemelen daha agresif siber saldırılar peşinde olmayı sürdüreceği değerlendirmesini yapıyoruz” dedi.

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