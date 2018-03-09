Türkiye PKK’ya Operasyon İçin Bağdat’la Görüşüyor

Başbakan Binali Yıldırım, Irak’ın kuzeyindeki terör örgütü PKK’nın tamamen yok edilmesi için Irak hükümetiyle yakın temas halinde olduklarını açıkladı.
Yıldırım, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kuzey Irak bölgesine sürekli, ne zaman ihtiyaç duyulsa o zaman operasyonlar yapılıyor. Bu konuda Irak hükümetiyle de yakın temas halindeyiz. Gerek DEAŞ’ın tamamen bölgede yok edilmesi, gerekse PKK’nın yok edilmesi konusunda... Ümit ederim ki yakın bir gelecekte, önümüzdeki dönemde daha iyi bir işbirliği geliştirmiş oluruz” dedi.
Yıldırım, ayrıca Afrin’e yönelik operasyona ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, “Bu operasyon, bölgeye barışı ve huzuru geri getireceği gibi terör örgütlerinin zulmü altındaki Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizin de kurtulmasına vesile olacak. Bu yüzden adı Zeytin Dalı Harekatı. Türkiye'yi eleştirenler, önce geçmişlerine, kendi ahvallerine bir baksın. Hem teröre gizli ve aşikar destek vereceksiniz hem de Türkiye'ye ayar vermeye çalışacaksınız. Yağma yok, bu tutarsızlıktır, bu yanlış hesaptır. Şartlar ne olursa olsun, Türkiye olarak PKK ve uzantılarıyla PYD/YPG, DEAŞ, FETÖ gibi terör unsurlarıyla topyekun mücadelemizi sürdüreceğiz. Dünyada barış ve adalet gerçekten olacaksa bunun için ülkelerin dürüst ve tutarlı davranması gerekiyor” diye konuştu.
Askeri operasyon 12 Mayıs sonrasında mı?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, dün Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaptığı açıklamada, Irak’ın kuzeyinde konuşlanmış PKK’ya karşı 12 Mayıs sonrasında kara harekatı yapılabileceği sinyalini vermişti. Çavuşoğlu, “Afrin Harekatı Mayıs ayına kadar biter. Irak’ta da PKK’ya sınır ötesi operasyon olacak, Irak yönetimi ile birlikte yapacağız. Afrin Harekatı bitmese de iki operasyonu aynı anda yürütecek kapasitemiz var” demişti.
Çavuşoğlu, “PKK o dağlardan da Türkiye’deki gibi temizlenmeli. Süleymaniye ve Kerkük içine kadar indiler, girdiler. Irak devleti ile beraber yapılması konusunda Başbakan İbadi (Haydar El Ebadi) ile fikir birliği içindeyiz. Irak yönetimi, ülkesini tüm terör örgütlerinden temizlemek istiyor. Irak içinde de kanton benzeri durumlar oluşturmaya başladı PKK, Bağdat’a olduğu kadar Erbil için de tehdit. PKK’nın bitmesi bizim için de önemli, Irak için de önemli. Birlikte adım atacağız” ifadelerini kullanmıştı.
Bu açıklamalar öncesinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, geçen hafta Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ali Ferhud El-Ghanimi biraraya gelmişti. Akar, Irak Savunma Bakanı İrfan El-Hayyali ile de görüşmüştü.
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