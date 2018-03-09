Türkiye PKK’ya Operasyon İçin Bağdat’la Görüşüyor

Başbakan Binali Yıldırım, Irak’ın kuzeyindeki terör örgütü PKK’nın tamamen yok edilmesi için Irak hükümetiyle yakın temas halinde olduklarını açıkladı.

Yıldırım, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kuzey Irak bölgesine sürekli, ne zaman ihtiyaç duyulsa o zaman operasyonlar yapılıyor. Bu konuda Irak hükümetiyle de yakın temas halindeyiz. Gerek DEAŞ’ın tamamen bölgede yok edilmesi, gerekse PKK’nın yok edilmesi konusunda... Ümit ederim ki yakın bir gelecekte, önümüzdeki dönemde daha iyi bir işbirliği geliştirmiş oluruz” dedi.

Yıldırım, ayrıca Afrin’e yönelik operasyona ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, “Bu operasyon, bölgeye barışı ve huzuru geri getireceği gibi terör örgütlerinin zulmü altındaki Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizin de kurtulmasına vesile olacak. Bu yüzden adı Zeytin Dalı Harekatı. Türkiye'yi eleştirenler, önce geçmişlerine, kendi ahvallerine bir baksın. Hem teröre gizli ve aşikar destek vereceksiniz hem de Türkiye'ye ayar vermeye çalışacaksınız. Yağma yok, bu tutarsızlıktır, bu yanlış hesaptır. Şartlar ne olursa olsun, Türkiye olarak PKK ve uzantılarıyla PYD/YPG, DEAŞ, FETÖ gibi terör unsurlarıyla topyekun mücadelemizi sürdüreceğiz. Dünyada barış ve adalet gerçekten olacaksa bunun için ülkelerin dürüst ve tutarlı davranması gerekiyor” diye konuştu.