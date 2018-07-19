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Türkiye: 'PYD-YPG, Menbiç’te Kontrol Noktasından Geri Çekildi'

19.07.2018 14:00 | Son Güncelleme

Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, varılan mutabakat çerçevesinde PYD-YPG'nin Menbiç'teki kontrol noktasından çekildiğini söyledi. Aksoy S400'lerden Rahip Brunson konusuna kadar çok sayıda soruya da yanıt verdi.

Türkiye: 'PYD-YPG, Menbiç’te Kontrol Noktasından Geri Çekildi'

Türkiye, ABD ile ortak mutabakat çerçevesinde, PYD-YPG’nin Suriye’de Fırat Nehri’nin batısındaki Menbiç’in sınır bölgesindeki kontrol noktasından, geriye çekildiğini teyit etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bugünkü basını bilgilendirme toplantısında, ABD ile Türkiye ilişkileri açısından kritik konulara değindi ancak detaylı açıklamalar yapmaktan kaçındı.

Sözcü Aksoy, ABD

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