Türkiye, Rusya ve İran arasında Suriye görüşmesi

Oluşturulacak anayasa komisyonu ülkede seçimlere doğru ilk adım olarak görülüyor.Türkiye, İran ve Rusya'dan yetkililerin Cenevre'de Suriye için bir anayasa komisyonu oluşturmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) ile biraraya gelecekleri belirtildi. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura görüşmenin 18-19 Haziran tarihlerinde düzenleneceğini duyurdu.

De Mistura'nın açıklamasında diğer ülkelerin temsilcilerinin de ilgili konuları görüşmek üzere buluşmaya davet edileceği belirtildi. Suriye'de savaş sonrası siyasi süreç kapsamında düzenlenecek seçimler için ilk adım olarak görülen anayasayı oluşturacak komisyonun üyelerini de De Mistura’nın belirlemesi bekleniyor.

Ruhani: Suriye'den çekilebiliriz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün yaptığı açıklamada Suriye'de yabancı güçlere artık ihtiyaç kalmadığını söyleyerek, ülkeden çekilebileceklerinin sinyalini vermişti.

Geçen ay Rusya'nın Soçi kentinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir araya gelen Rus lider Vladimir Putin de, Esad güçlerinin son dönemlerdeki kazanımlarıyla birlikte ülkedeki tüm yabancı güçlerin çekilmesini önermişti.