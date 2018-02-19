HABER

Türkiye-Rusya ve İran Arasında ‘Suriye’ Trafiği

19.02.2018 20:08 | Son Güncelleme

Türkiye’nin, Afrin’de Suriye Ordusu ile karşı karşıya gelme ihtimali gündemdeyken Ankara

Türkiye-Rusya ve İran Arasında ‘Suriye’ Trafiği

Türkiye’nin, Afrin’de Suriye Ordusu ile karşı karşıya gelme ihtimali gündemdeyken Ankara

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...

Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...

Afrin Harekatı için kritik uyarı: İtibar etmeyin

Afrin Harekatı için kritik uyarı: İtibar etmeyin

Lavrov: İdlib'de Suriye'yi durdurmak, Nusra'yı desteklemektir

Lavrov: İdlib'de Suriye'yi durdurmak, Nusra'yı desteklemektir

Bakanlar Kurulu sonrası flaş Afrin açıklaması: Felakete yol açar

Bakanlar Kurulu sonrası flaş Afrin açıklaması: Felakete yol açar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mezbahaya götürülürken kaçan inek özgürlüğe yüzdü

Mezbahaya götürülürken kaçan inek özgürlüğe yüzdü

Doğu Guta'daki bombardımanda onlarca kişi öldü

Doğu Guta'daki bombardımanda onlarca kişi öldü

Trump silah alanların daha sıkı kontrolüne 'destek veriyor'

Trump silah alanların daha sıkı kontrolüne 'destek veriyor'

Almanya'da NSU araştırma komisyonu başkanına tehdit mektubu

Almanya'da NSU araştırma komisyonu başkanına tehdit mektubu

İttifak başlamadan çöktü! Esad ve PYD anlaşamadı

İttifak başlamadan çöktü! Esad ve PYD anlaşamadı

Türkiye'deki üçlü Suriye zirvesi için hazırlık

Türkiye'deki üçlü Suriye zirvesi için hazırlık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.