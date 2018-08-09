Türkiye, Rusya ve İran'dan İdlib güvencesi

Birleşmiş Milletler'in Suriye danışmanı Jan Egeland, Türkiye, Rusya ve İran'ın, Suriye'de muhaliflerin son kalelerinden biri olarak görülen İdlib'de bir savaş çıkmasını engellemek için "ellerinden geleni yapma" konusunda anlaştığını söyledi.

Egeland, "Çatışmasızlık bölgesinde gerginliğin tırmanmasını önlemek için Türkiye, İran, Rusya, Suriye hükümeti ve silahlı muhalif gruplar arasında yoğun bir diplomatik hareketlilik var" dedi.

"Bu savaş, kan gölü ile değil anlaşma ile sona ermeli" diyen BM'nin Suriye'deki insani yardım görev gücü danışmanı, olası bir operasyon durumunda İdlib'den kaçacak siviller için Türk sınırının açık tutulmasını sağlamak amacıyla BM'nin hazırlıklar yaptığını da aktardı. Birleşmiş Milletler, İdlib'e yönelik olası bir operasyonunun bölgede yaşayan 2.5 milyon kişiyi Türkiye sınırına göçe sürükleyebileceğinden endişe ediyor.

Suriye ordusunun Şam kırsalı ve Dera'da kontrolü sağlamasının ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, geçtiğimiz ay Rus haber ajansına verdiği röportajda, bir sonraki hedeflerinin İdlib olacağını açıklamıştı. 2017'de çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib'de 12 gözlem noktası bulunan Türkiye ise rejim güçlerinin İdlib'e operasyon düzenlemesine karşı çıkıyor.