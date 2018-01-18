Türkiye Rusya’dan Destek ABD’den de ‘Sözünü Tutmasını’ İstiyor

"Biz burada bir müdahale yaptığımızda koordineli yapmamız lazım, Afrin'deki Rus gözlemcilerin etkilenmemesi gerekiyor. Biz birçok adımımızı Rusya ile koordineli yürüttük. Bazı konularda görüş ayrılığımız olsa da, mesela Esad konusunda, ama birlikte çalışıyoruz.”
Mevlüt Çavuşoğlu'nun CNN Türk televizyonunda bu açıklamaları yaptığı dakikalarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir numaralı ismi Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, tam da dışişleri bakanının çizdiği çerçevede Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeri Gerasimov da görüşüyorlardı.
Rusya Savunma Bakanlığı: "Ortadoğu'daki sorunlar görüşüldü”
Görüşme sonrası taraflar ortak bir basın toplantısı yapmadılar ama Rusya Savunma Bakanlığı Facebook sayfasında Rus yetkililerin gülümsediği Türk yetkililerin de daha sakin görüldüğü fotoğraflarla birlikte yayınladığı duyuruda, "Ortadoğu'daki sorunların görüşüldüğünü yazdı.
Bu açıklama ziyaret öncesinde TSK internet sitesinde yayınlanan "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, 18 Ocak 2018 tarihinde Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bölgesel güvenlik konuları, Suriye'deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre süreci hakkında görüşmelerde bulunmak üzere Moskova'ya gitmişlerdir” açıklamasıyla örtüşüyordu.
Kalın: "Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef almıyoruz”
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bugün İstanbul'da katıldığı bir toplantıda "MGK'da yapılan değerlendirmeler neticesinde bugün Sayın Genelkurmay Başkanımız ve MİT Müsteşarımız Rusya'ya gitti. Suriye'nin Türkiye'ye küstah tehdidi için, bu operasyon terör örgütlerine karşı yapılan Türkiye için tehdit oluşturan bir oluşumun engellenmesi için atılan adım söz konusu” şeklindeki sözleriyle Rusya'nın muhtemel Afrin operasyonuna ikna edilmek istendiğini açıkça ifade ederken "Burada bizim Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alma amacımız yok” sözleriyle de Şam yönetimine mesaj gönderiyordu.
Suriye: "Suriye hava sahasında herhangi bir Türk hedefi yok etmeye hazırız”
Zira Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdat, topraklarında yapılacak herhangi bir operasyon ile ilgili olarak Türkiye'yi sert bir dille uyardı.
Sana Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Mikdat, "Türkiye'nin Suriye Arap Cumhuriyeti'ne karşı herhangi bir düşmanca hareket ya da herhangi bir operasyon başlatması halinde Suriye hava sahasında herhangi bir Türk hedefi yok etmeye hazırız. Suriye hava sahasını ihlal edecek Türk hava güçlerinin kendilerini gezintide oldukları düşüncesine kapılmamaları gerekir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye topraklarındaki varlıklarının kesinlikle ve hiçbir şekilde kabul edilemez” dedi.
Rusya'nın Akar ve Fidan'a ne dediği henüz netlik kazanmamış olsa da Suriye yönetiminin böyle bir operasyona kesinlikle karşı olduğu ortada.
Çavuşoğlu: "ABD sözlerini tutmazsa güvenilir ülke olmaz”
Türkiye ise günlerdir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından yaptığı gibi bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aracılığıyla "Suriye'de bir ordu kurmayacağız” diyen ABD'ye mesaj gönderdi.
Çavuşoğlu, "ABD'nin açıklamaları bizi tam olarak tatmin etmedi. ABD'ye güvensizliğimiz devam ediyor. Rakka'dan sonra bize verdiği sözleri tutmadı, Mümbiç'te verdiği sözü tutmadı. Obama'nın telefonda Cumhurbaşkanımıza ‘hemen acil' diye söz vermişti ama sözü tutmadı. Peki, YPG Mümbiç'ten çekildi mi? Çekilmedi. Bizim artık ABD'den somut adım görmemiz lazım. Rakka operasyonundan sonra ‘YPG'deki silahları toplayacağız' demişlerdi. Ama Cumhurbaşkanımız bunun pratikte uygulanamayacağını anlatmıştı. ABD'nin verdiği sözü tutması lazım. Tutmazsa güvenilir bir ülke olmaz. Biz her yerde müttefiğiz, dolayısıyla ağızdan çıkan söz tutulmalıdır. Bizim burada muhatabımız ABD'dir. Ama bizim rahatsızlığımızı herkes biliyor. Fransa da biliyor” dedi.
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