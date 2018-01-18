Türkiye Rusya’dan Destek ABD’den de ‘Sözünü Tutmasını’ İstiyor

"Biz burada bir müdahale yaptığımızda koordineli yapmamız lazım, Afrin'deki Rus gözlemcilerin etkilenmemesi gerekiyor. Biz birçok adımımızı Rusya ile koordineli yürüttük. Bazı konularda görüş ayrılığımız olsa da, mesela Esad konusunda, ama birlikte çalışıyoruz.”

Mevlüt Çavuşoğlu'nun CNN Türk televizyonunda bu açıklamaları yaptığı dakikalarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir numaralı ismi Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, tam da dışişleri bakanının çizdiği çerçevede Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeri Gerasimov da görüşüyorlardı.

Rusya Savunma Bakanlığı: "Ortadoğu'daki sorunlar görüşüldü”

Görüşme sonrası taraflar ortak bir basın toplantısı yapmadılar ama Rusya Savunma Bakanlığı Facebook sayfasında Rus yetkililerin gülümsediği Türk yetkililerin de daha sakin görüldüğü fotoğraflarla birlikte yayınladığı duyuruda, "Ortadoğu'daki sorunların görüşüldüğünü yazdı.

Bu açıklama ziyaret öncesinde TSK internet sitesinde yayınlanan "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, 18 Ocak 2018 tarihinde Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bölgesel güvenlik konuları, Suriye'deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre süreci hakkında görüşmelerde bulunmak üzere Moskova'ya gitmişlerdir” açıklamasıyla örtüşüyordu.