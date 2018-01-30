Türkiye Rusya'dan Mihraç Ural için izahat istedi

Türk Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Soçi kentinde hafta başından beri devam eden Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne 2013 yılındaki Reyhanlı saldırısının faili olduğu öne sürülen Mihraç Ural'ın da katıldığı gerekçesiyle harekete geçti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre kongreyi Türkiye adına izleyen heyet, 52 kişinin hayatını kaybetttiği Reyhanlı saldırısına ilişkin davanın sanıklarından Ural'ın zirve katılımcıları arasında yer aldığını tespit etti. Bunun üzerine Türk Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarından izahat talebinde bulundu. Rus makamları ise konuyu hızla inceleyeceklerini ve Türkiye'ye bilgi vereceklerini açıkladı.

Anadolu Ajansı dâhil birçok yayın organı geçmişte Ural'ın Suriye'deki çatışmalarda öldürüldüğüne dair haberler yayımlamıştı.

Çavuşoğlu ve Lavrov telefonda görüştü

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov Soçi'deki zirveyle ilgili bugün iki telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fransız haber ajansı AFP'nin Kremlin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Çavuşoğlu ve Lavrov, Soçi'de yaşanan bayrak krizini ele aldı. Zirveye katılmak üzere Ankara'dan Soçi'ye giden muhalif gruplar, havalimanındaki afişlerde yalnızca Suriye devleti bayrağınının yer aldığını görünce Türkiye'ye geri dönme kararı almıştı.

DW,AFP/ÇÖ,CÖ

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