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Türkiye: S-400'lerin teslim tarihi öne çekildi

04.04.2018 12:00 | Son Güncelleme

Türkiye, Rusya'dan satın almak için anlaştığı S-400 hava savunma sistemlerinin teslimat tarihinin Temmuz 2019'a çekildiğini duyurdu.

Türkiye: S-400'lerin teslim tarihi öne çekildi

Rus yetkililerle Ankara'da gerçekleştirilen Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantılarına katılan Savunma Sanayisi Müsteşarı İsmail Demir, Türkiye'nin Rusya'dan satın almak için anlaşma imzaladığı S-400 hava savunma sistemlerinin teslim tarihinin öne çekildiğini açıkladı.

Demir, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "S-400 sistemi temini için Rusya ile imzalanan sözleşmedeki teslimat tarihini öne çekerek Temmuz 2019 tarihine aldık" dedi. Müsteşar, Rus yetkililerle yapılan toplantıda ayrıca iki ülke arasında savunma sanayisi alanında iş birliği imkânlarının görüşüldüğünü belirtti.

Demir'in açıklamalarından önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, S-400'lerin teslimatının "hızlandırılmasına" karar verdiklerini söylemişti. Ancak Putin belli bir tarih açıklamamıştı.

Rus yetkililer, geçen Aralık ayında yaptıkları açıklamalarda, 2 milyar dolarlık anlaşma kapsamındaki ilk teslimatın 2019 sonu ya da 2010 başı gibi yapılmasının muhtemel olduğunu belirtmişti.

Erdoğan: Bu defter kapandı

Erdoğan Putin'le gerçekleştirdiği basın toplantısında, Türkiye'nin başta ABD olmak üzere NATO içindeki müttefiklerinin tepkisini çeken bu anlaşmaya ilişkin bir soru üzerine "Bu konu, tamamıyla Türkiye'nin kendi kararıdır. Bu konuda değerli dostlarımız Rusya Federasyonu'nun bu talebimize olumlu yaklaşımı, aramızda bu anlaşmanın yapılmasını getirmiştir ve biz de S-400 konusunda anlaşmamızı yaptık ve biz bu defteri kapadık, bitti o iş" yanıtını vermişti.

Erdoğan, "Şu anda artık bu işin imalat süreci devam etmektedir. Hatta hatta biraz da teslimatı erkene almak suretiyle Rusya, bize olan bu noktadaki samimiyetini çok daha güçlü hâle getirmiştir" diye eklemişti.

DW,AFP/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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