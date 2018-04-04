Türkiye: S-400'lerin teslim tarihi öne çekildi

Rus yetkililerle Ankara'da gerçekleştirilen Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantılarına katılan Savunma Sanayisi Müsteşarı İsmail Demir, Türkiye'nin Rusya'dan satın almak için anlaşma imzaladığı S-400 hava savunma sistemlerinin teslim tarihinin öne çekildiğini açıkladı.

Demir, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "S-400 sistemi temini için Rusya ile imzalanan sözleşmedeki teslimat tarihini öne çekerek Temmuz 2019 tarihine aldık" dedi. Müsteşar, Rus yetkililerle yapılan toplantıda ayrıca iki ülke arasında savunma sanayisi alanında iş birliği imkânlarının görüşüldüğünü belirtti.

Demir'in açıklamalarından önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, S-400'lerin teslimatının "hızlandırılmasına" karar verdiklerini söylemişti. Ancak Putin belli bir tarih açıklamamıştı.

Rus yetkililer, geçen Aralık ayında yaptıkları açıklamalarda, 2 milyar dolarlık anlaşma kapsamındaki ilk teslimatın 2019 sonu ya da 2010 başı gibi yapılmasının muhtemel olduğunu belirtmişti.