Türkiye Salih Müslim’i Almanya’dan İstedi

Türkiye, Suriye’deki Kürt yapılanması PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim’in Çek Cumhuriyeti’nin ardından geçtiği Almanya’dan iadesi için başvuruda bulundu.
Dışişleri Bakanlığı’nın, Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı iade talebini geçen Cuma günü (2 Mart) Almanya’ya resmen ilettiği bildirildi. Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Müslim hakkındaki terör saldırısı suçlamalarına ilişkin dosya, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nce hazırlandı. Bu dosya, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Almanya tarafına iletilerek, Müslim’in geçici tutuklanması ve Türkiye’ye iadesi talep edildi.
Müslim, önceki gün Almanya’nın başkenti Berlin’de YPG ve PKK bağlantılı olduğu kaydedilen mitinge katılmıştı.
Müslim, Çek Cumhuriyeti’nde 25 Şubat’ta Türkiye’nin İnterpol aracılığıyla talep ettiği yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınmıştı. Ancak Müslim, Türkiye’nin iade talebine rağmen 27 Şubat’ta serbest bırakılmıştı.
Bozdağ: Terör örgütleri Almanya’da rahatlıkla faaliyette bulunuyor
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise, Almanya’ya tepki gösterdi. Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrasındaki açıklamasında, “PKK, PYD, YPG ve Türkiye’nin aleyhine faaliyette bulunan FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütleri Almanya’da çok büyük bir rahatlıkla faaliyette bulunmakta, para toplamakta, toplantı ve gösteri yapmakta, terörist devşirmektedirler, Türkiye’nin aleyhine her tür çalışmayı yapmaktadırlar. Bunu Türkiye’nin kabul etmesi mümkün değildir” dedi.
Bozdağ, Müslim’le ilgili de “Salih Müslim’in Çekya’da yakalanması, gözaltına alınması ve serbest bırakılması sürecini beraber takip ettik. Salih Müslim’in Almanya’ya gideceğine ilişkin bilgiler gelince tutuklanması yönündeki talep cuma günü Almanya’ya iletildi. Almanya aramızdaki ilişkiye uymadı. Almanya’yı dürüst davranmaya davet ediyoruz” diye konuştu.
Türkiye Müslim’i terör saldırılarıyla suçluyor
Eski PYD Eş Başkanı Salih Müslim hakkında Ankara’da düzenlenen Merasim Sokak ve Güvenpark terör saldırıları nedeniyle hali hazırda yakalama kararı bulunuyor. Müslim, her iki olayda da terör saldırıları nedeniyle terör örgütü yöneticiliği kapsamında suçlanıyor.
Ankara Merasim Sokak’ta 17 Şubat 2016’da askeri servis araçlarını hedef alan saldırıda 29 kişi hayatını kaybetmişti. Bu saldırıyı Kürdistan Özgürlük Şahinleri, kısa adıyla TAK adlı terör örgütü üstlenmişti. Ankara Güvenpark’ta sivil toplu taşıma araçlarını hedef alan 13 Mart 2016’taki saldırıda ise 36 kişi yaşamını yitirmişti. Bu saldırıyı da TAK üstlenmişti. Ancak Türkiye, Suriye’den giriş yapmış saldırganlarca düzenlenen her iki terör saldırısı arkasında asli örgüt olarak PKK ve Suriye kolu PYD-YPG’nin bulunduğunu duyurmuştu. Bu nedenle Müslim hakkında Merasim Sokak saldırısı nedeniyle 22 Kasım 2016’da ve Güvenpark saldırısı nedeniyle de 28 Mart 2017’de yakalama kararı çıkartılmıştı. Türkiye, Müslim’in Çek Cumhuriyeti’nden iadesini de söz konusu terör saldırıları çerçevesinde talep etti.
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