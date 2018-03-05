Türkiye Salih Müslim’i Almanya’dan İstedi

Müslim, Çek Cumhuriyeti’nde 25 Şubat’ta Türkiye’nin İnterpol aracılığıyla talep ettiği yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınmıştı. Ancak Müslim, Türkiye’nin iade talebine rağmen 27 Şubat’ta serbest bırakılmıştı.

Müslim, önceki gün Almanya’nın başkenti Berlin’de YPG ve PKK bağlantılı olduğu kaydedilen mitinge katılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı’nın, Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı iade talebini geçen Cuma günü (2 Mart) Almanya’ya resmen ilettiği bildirildi. Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Müslim hakkındaki terör saldırısı suçlamalarına ilişkin dosya, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nce hazırlandı. Bu dosya, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Almanya tarafına iletilerek, Müslim’in geçici tutuklanması ve Türkiye’ye iadesi talep edildi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise, Almanya’ya tepki gösterdi. Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrasındaki açıklamasında, “PKK, PYD, YPG ve Türkiye’nin aleyhine faaliyette bulunan FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütleri Almanya’da çok büyük bir rahatlıkla faaliyette bulunmakta, para toplamakta, toplantı ve gösteri yapmakta, terörist devşirmektedirler, Türkiye’nin aleyhine her tür çalışmayı yapmaktadırlar. Bunu Türkiye’nin kabul etmesi mümkün değildir” dedi.

Bozdağ, Müslim’le ilgili de “Salih Müslim’in Çekya’da yakalanması, gözaltına alınması ve serbest bırakılması sürecini beraber takip ettik. Salih Müslim’in Almanya’ya gideceğine ilişkin bilgiler gelince tutuklanması yönündeki talep cuma günü Almanya’ya iletildi. Almanya aramızdaki ilişkiye uymadı. Almanya’yı dürüst davranmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Türkiye Müslim’i terör saldırılarıyla suçluyor

Eski PYD Eş Başkanı Salih Müslim hakkında Ankara’da düzenlenen Merasim Sokak ve Güvenpark terör saldırıları nedeniyle hali hazırda yakalama kararı bulunuyor. Müslim, her iki olayda da terör saldırıları nedeniyle terör örgütü yöneticiliği kapsamında suçlanıyor.