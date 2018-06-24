Türkiye Sandık Başında

Türkiye’de bugün sabah 08.00 itibariyle 600 milletvekilinden oluşacak parlamentoyu ve cumhurbaşkanını belirlemek üzere oy kullanma süreci başladı.
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ilan ettiği seçim takvimi dolayısıyla oy kullanma süreci bugün saat 17.00’de tüm sandıklarda sona erecek. Saat 17.00’den sonra başlayacak oy sayımında, YSK kararı uyarınca ilk önce üzerinde cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulası sayılacak. Ardından genel seçimler sonucunu belirleyecek olan siyasi partiler birleşik oy pusulası sayımı yapılacak.
Şu dakikalarda Türkiye genelinde toplam 181 bin 863 sandıkta seçim işlemi yürütülüyor. Bu sandıklardan 493’ü, suç işlediği kesinleşmiş yani hüküm giymiş kişiler haricinde seçme ve seçilme hakkına sahip tutuklular için cezaevlerinde bulunuyor. Bu seçimde ilk kez uygulanmaya başlanan hasta ve yaşlılar için “mobil sandık uygulaması” kapsamında Türkiye’deki farklı noktalarda 1305 sandık evleri dolaşıyor. Diğer seçimlerde olduğu üzere okullar gibi mekanlarda 180 bin 65 sandıkta oy kullanımı gerçekleştiriliyor.
Yurtdışı seçmenler için de gümrük kapılarındaki oy kullanma işlemi bugün saat 17.00’ye kadar sürdürülüyor. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye’nin sınır girişlerinde, 9 karayolu, 19 havalimanı ve 6 liman olmak üzere toplam 34 gümrük kapısında oy kullanılabiliyor.
Yurt dışı seçmenler bakımından seçim kütüğüne kayıtlı 3 milyon 47 bin 323 seçmen söz konusu. Bu seçmenler için 60 ülkede 123 temsilcikte sandık kurulurken, gümrük kapıları haricinde oy kullanma işlemi 7 Haziran
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